OPEC: Küresel petrol talebi günlük 6 milyon varil artacak

OPEC'in mart ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, talepteki artış tahmini güçlü ekonomik toparlanma beklentilerinden kaynaklanıyor.

Yılın ikinci yarısında petrol talebini olumlu yönde etkilemesi öngörülen ekonomik toparlanmanın ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşılama çalışmalarının yaygınlaşmasının yanı sıra ekonomik destek paketleri ve salgına yönelik tedbirlerin hafifletilmesiyle desteklenmesi bekleniyor.

Akaryakıt tüketiminin, araç kullanımının artışa geçmesi öngörülen yaz döneminin başlamasıyla talepteki toparlanmada ana faktör olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, piyasalarda, salgındaki gelişmelere ve sürü bağışıklığı hedeflerine ulaşma hızına bağlı olarak yıl boyunca risk seviyesinin yüksek kalacağı öngörülüyor.

İş gücü piyasalarındaki gelişmeler, salgının talebe yapısal etkisi, yeni enerji politikaları ve büyük ölçekli parasal ve mali teşvik önlemlerinin etkinliği gibi faktörlerin kısa vadede petrol talebini daha da etkileyeceği tahmin ediliyor. Bu kapsamda, OPEC ham petrolüne talebin, bu yıl geçen yıla göre günlük 4 milyon 900 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 400 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Küresel petrol talebinin ise bu dönemde günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil (yüzde 6,58) artarak yaklaşık 96 milyon 500 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

OPEC'İN PETROL ÜRETİMİ MARTTA ARTTI

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 1 milyon 220 bin varil artarak yaklaşık 93 milyon 230 bin varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi de söz konusu dönemde, günlük 200 bin varil artarak yaklaşık 25 milyon 40 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Bu artışla, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı martta yüzde 26,9 oldu.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla İran'da artarken en büyük düşüş Suudi Arabistan'da görüldü. Günlük üretim geçen ay bir önceki aya göre İran'da 137 bin varil artış gösterdi, Suudi Arabistan'da 33 bin varil geriledi.

OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise aynı dönemde 1 milyon 20 bin varil artarak 68 milyon 190 bin varil seviyesine yükseldi. Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, martta bir önceki aya göre 42 adet azalarak 1339 oldu. Bu kulelerden 355'i OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

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