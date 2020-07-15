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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 15.07.2020 - 10:15,Son Güncelleme:

OPEC: Küresel petrol talebi günde 8.9 milyon varil düşecek

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OPEC: Küresel petrol talebi günde 8.9 milyon varil düşecek
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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) öngörülerine göre, küresel petrol talebi 2020 yılının tamamında günde ortalama 8.9 milyon varil düşecek.

OPEC’in aylık raporuna göre, küresel petrol talebinin, günde 7.0 milyon varillik tarihi bir artış ile 2021 yılında kısmen toparlanması bekleniyor. Rapora göre, OPEC’in sıvı doğal gaz (LNG) üretimi de günde ortalama 100 bin varil düşecek. OPEC raporunda, 2021 yılında LNG üretiminde de günde ortalama 80 bin varillik bir sıçrama ile günde ortalama 8.13 milyon varillik üretim düzeyinin yakalanacağı da öngörüldü.

Raporda, OPEC dışı ülkelerin petrol üretimlerinde de arz artışı büyüme öngörüsü, önceki öngörülerden günde ortalama 30 bin varil aşağıya çekildi. Böylece, son güncelleme ile bu ülkelerin 2020 yılı petrol üretiminin de günde ortalama 3.26 milyon varil düşmesi bekleniyor.

Raporda ayrıca, petrol arzında en büyük kazancı elde etmesi beklenen ülkeler olarak da ABD, Brezilya, Norveç, Kanada ve Avustralya sıralandı.

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