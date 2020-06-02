MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriOPEC+ Grubu’nun toplantısı 4 Haziran’a çekilebilir
GeriEkonomi OPEC+ Grubu’nun toplantısı 4 Haziran’a çekilebilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

OPEC+ Grubu’nun toplantısı 4 Haziran’a çekilebilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
OPEC+ Grubu’nun toplantısı 4 Haziran’a çekilebilir
Abone Olgoogle-news

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu’nun 10 Haziran için planlanan toplantısının 4 Haziran’a çekilebilecek.

Rusya medyasında yayımlanan ve konuya yakın en az üç kaynağa dayandırılan haberlere göre, OPEC+ Grubu, üretim kısıntısına ilişkin sürenin biraz daha uzatılmasının görüşüleceği çevrim içi toplantıyı, planlanandan yaklaşık bir hafta önce yapabilir.

Haberlere göre, toplantının erkene alınmasına ilişkin bir kararın Salı günü içinde alınması ve bunun tüm katılımcılara ve kamuoyuna da duyurulması bekleniyor.

Konuya yakın kaynaklara göre, OPEC’in Ortadoğu coğrafyası içindeki tüm üyeleri, günde yaklaşık 10 milyon varili bulan üretim kısıntısının 2020 sonuna kadar sürdürülmesinden yana tavır alırken, Rusya buna karşı çıkıyor.

OPEC+ Grubu’nun halen uygulanmakta olan üç aylık üretim kısıntısının süresi Temmuz ayı sonunda doluyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle