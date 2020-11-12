OPEC 2021 talep artış öngörüsünü 300 bin varil düşürdü

OPEC’in aylık raporunda, birçok ülkede Covid-19 pandemisine bağlı olarak uygulanan kısıtlamalar nedeniyle, 2020 yılı küresel petrol talebinin, günde ortalama 9.75 milyon varil düşeceği öngörüldü.

OPEC, Meksika Körfezi’ndeki üretim kesintileri nedeniyle 2020 için OPEC üyesi olmayan ülkelerin petrol arzı büyüme öngörüsünü, bir önceki ayın değerlendirmesine göre yalnızca günde 6,000 varil düzeyinde artırdı. OPEC raporunda, 2021 için Umman’dan gelecek yıl beklenen daha yüksek üretim nedeniyle, toplam üretimin günde ortalama 950,000 varil artmasının beklendiği belirtildi.