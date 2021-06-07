Ontology Nedir Ve Ne Zaman Çıktı? Ont Ne Demek? Kripto Para Ontology Coin Nasıl Alınır?

Ontology son dönemlerde iyice popülerliğini arttırmıştır. Bu coinin popülerliğini arttıran pek çok detay yer almaktadır. Ontology hacmi yüksek olan kripto paralardandır.

Ontology Nedir ve Ne Zaman Çıktı?

Ontology son yıllarda iyice popülerlik yakalamış olan coinlerden bir tanesidir. Ontology blockhain teknolojisine sahiptir. NEP-5 tabanlı olan coinlerden bir tanesidir. Ontology ilk kez 2017 yılında ortaya çıkmıştır. Çinlilerin "Eteryumu" olarak da biliniyor. Bundan dolayı Asya kıtasında en çok yatırım yapılan coinlerin başında Ontology gelmektedir. Ontology kripto parasının CEO'su ise Jun Li'dir. Jun li dışında bu kripto parada en fazla söz sahibi olan kişiler de Hangfei ve Eriz Zhang'dır.

Ontology diğer kripto paralardan farklları bulunmaktadır. Blockhain ağı ile birlikte korunan bir kripto para birimidir. Ontology şirketi tarafından korunmaktadır. Arkasında güçlü bir projesi bulunmaktadır. Sınırlı bir arza sahip olan kripto paralar arasında bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 1 milyar adet ont piyasada yer almaktadır. Piyasada ise %80'i bulunuyor. Dünya'da ki sınırlı sayıda arzı olan kripto paralar arasındadır. Ontology kripto parasının herhangi bir şekilde merkezi bulunmuyor. Siber saldırılara karşı tamamen dirençli olan bir kripto paradır.

Ontology kripto parası en çok rağbet gören coinlerin başında yer alıyor. Para aktarma işlemlerinde de blok süresi oldukça uzundur. Hızlı bir şekilde bu işlemleri halledebilirsiniz. Ontology CEO'ları tarafından veri gizliliğine büyük önem gösteriliyor. Dolayısıyla piyasada ki en güvenilir kripto paralardan olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ontology kuruluşunun amacı ise güvenlik risklerini en aza indirmektir. Çinli bir şirket olan Onchain şirketi tarafından geliştirilen bu coin kendi protokolünü de oluşturmuştur.

ONT Ne Demek?

ONT demek Ontology kripto parasının kısaltılmış halidir. Ontology kripto parasına yatırım yapanlar arasında ONT coin olarak da adlandırılıyor.

Kripto Para Ontology Coin Nasıl Alınır?

Ontology kripto parasını satın almak için kripto para alışverişi yapan sitelere üyelik gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bu sitelere üye olduktan sonra hesabınızda yeterli miktarda nakit olması gerekir. Genellikle bu kripto paraları minimum olarak 10 lira ile işlem hacmi açmaktadır. Minimum 10 lira maksimum ise sınırsız olarak para yatırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Para yatırma işlemi tamamlandıktan sonra piyasa kısmına tıklamış olmanız gerekiyor. Piyasa kısmında bir sürü kripto paranın listesi bulunacaktır.

Ontology kripto parası da hemen ortalarda yer almaktadır. Ontology kripto parasını burada gördükten sonra satın al seçeneğine tıklıyoruz. Karşımıza 3 tane seçenek çıkacaktır. Piyasa, Limit ve Stop seçeneklerini göreceksiniz. Satın alma işlemini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek için ilk olarak piyasa kısmına tıklıyoruz. Piyasa kısmından hemen aşağıda yer alan tutar kısmına geliyoruz. Tutar tarafına ne kadarlık ontology alacaksak o kadar tutarı giriyoruz. Girdikten sonra da karşımıza bir tane satın al butonu çıkacaktır. Satın ala tıklayarak satın alma işlemini tamamlıyoruz. Burada yer alan limit kısmından da satın alma yapabiliriz. Limit kısmına gelerek almak istediğiniz fiyatı yazıyorsunuz. Eğer fiyat demiş olduğunuz fiyata gelirse otomatik olarak satın alma işlemini tamamlamış olursunuz. Bu şekilde de işlemi tamamlayabilirsiniz.

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