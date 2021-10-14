Ons Nedir? 1 Ons Altın Kaç Gram Eder

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Turkovacta yeni gelişme... Olumlu verilerimiz var diyerek müjdeyi paylaştıTurkovac'ta yeni gelişme... 'Olumlu verilerimiz var' diyerek müjdeyi paylaştı#Turkovac
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
İstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacakİstanbul için kâbus senaryosu: Deniz sahilleri yutacak#İklim Değişikliği
En etkili koronavirüs aşısı belli olduEn etkili koronavirüs aşısı belli oldu!#Kovid Aşısı
Yıldız kavgası Sosyal medya bunu konuşuyorYıldız kavgası! Sosyal medya bunu konuşuyor#Tüketici Hakları
Şeytani plan 20 yıl boyunca kaçtı ama... Züleyha ile gelen ölümŞeytani plan! 20 yıl boyunca kaçtı ama... 'Züleyha' ile gelen ölüm#Cinayet
Marketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma En çok kadınları tehdit ediyorMarketlerde satılıyor, herkes kullanıyor... Korkutan araştırma! En çok kadınları tehdit ediyor#Kanser
İstanbulda polise silahlı saldırı O anlar kameradaİstanbul'da polise silahlı saldırı! O anlar kamerada#Avcılar
Salgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIMSalgınla mücadelede kritik sayı: 6 MİLYON, kritik ay: KASIM#Koronavirüs
Kadir Şeker talebine imza atan elleriniz dert görmesin'Kadir Şeker' talebine imza atan elleriniz dert görmesin#Siyasi Suikast
İki Başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındıİki Başkan yardımcısı ve bir PPK üyesi görevden alındı#Merkez Bankası
Dönüyorlar... Pençeler-nalçalar depodan çıktıDönüyorlar... Pençeler-nalçalar depodan çıktı#Kaybolan Meslekler
Bilge Öztürk ve Daren Gerede Erkayadan ilk fotoğrafBilge Öztürk ve Daren Gerede Erkaya'dan ilk fotoğraf#Bilge Öztürk
Yıldız Tilbeyi kızdıran soru Türkçe konuşuyorumYıldız Tilbe'yi kızdıran soru! 'Türkçe konuşuyorum'#Yıldız Tilbe
Fatih Terimin hesapları tutmadı Muslera 10 bin kilometre yol kat edip...Fatih Terim'in hesapları tutmadı! Muslera 10 bin kilometre yol kat edip...#Galatasaray
HABERLEREkonomi Haberleri

Ons Nedir? 1 Ons Altın Kaç Gram Eder

#ONS Nedir?
Ons Nedir 1 Ons Altın Kaç Gram Eder

ONS, ekonomi haberlerinde ve ekonomi piyasalarında oldukça fazla kullanılan bir terimdir. Bu terimi doğru şekilde anlayarak, hem ekonomi piyasasına hem de bu piyasada yapılan yorumlara hakim olabilirsiniz. ONS ne demek şeklindeki soruların cevapları için detaylı bir kaynak hazırladık.

Haberin Devamı

ONS demek aslında bir hesaplama türüdür. Tüm değerli madenlerin hesaplaması için ONS değerinden yardım alınır. Bu sebeple, ekonomi piyasalarında ONS, oldukça değerlidir.

ONS Nedir?

 ONS, genellikle piyasalarda ONS altın olarak geçer. Bunun sebebi ise altın başta olmak üzere gümüş, yakut, elmas ve diğer değerli madenlerin hesaplanmasında kullanılan bir hesap türü olmasıdır. Yani ekonomi piyasalarında altın ve diğer değerli taşların değerlerini belirlemede ONS hesap birimi kullanılır. ONS, aslında değerli maden ve taşların ölçülmesini sağlayan kütle birimidir. Tüm değerli maden üzerinde yapılan hesaplamalarda ONS birim fiyatı alınır. Birim fiyat üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda altın, gümüş ya da elmasın asıl değeri ortaya çıkar.

1 ONS Altın Kaç Gram Eder?

1 ONS altının kaç gram ettiği dünya piyasalarında sabitlenmiştir. Yani dünya standartlarına göre 1 ONS altın 3.103 gram olarak hesaplanır. Tüm finansal hesaplamalarda 1 ONS altın 31.10 gram olarak hesaplamalara dahil edilir ve bu değer baz alınır.

Haberin Devamı

ONS altın her ne kadar 31.10 gram olarak baz alınsa da ONS değerlerinin çeşitlerine de dikkat etmek gerekir. Çünkü ONS altın farklı çeşitlere ayrılır. Özellikle Troya Ons’u en fazla bilinen ONS çeşididir. Bu ONS çeşidi Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinde kullanılıyordu.

Orta Çağ zamanında kullanılan bu ölçü birimi günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. ONS hesaplamalarının tümünde Troya Onsu kullanılmaktadır. Gram altın açısından değeri ise 31.10 gram olarak baz alınmaktadır. Yine çıkan sonuç kura göre USD ya da TL olarak ayrılır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ONS Nedir?

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!