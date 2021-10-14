Ons Nedir? 1 Ons Altın Kaç Gram Eder

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ONS demek aslında bir hesaplama türüdür. Tüm değerli madenlerin hesaplaması için ONS değerinden yardım alınır. Bu sebeple, ekonomi piyasalarında ONS, oldukça değerlidir.

ONS Nedir?

ONS, genellikle piyasalarda ONS altın olarak geçer. Bunun sebebi ise altın başta olmak üzere gümüş, yakut, elmas ve diğer değerli madenlerin hesaplanmasında kullanılan bir hesap türü olmasıdır. Yani ekonomi piyasalarında altın ve diğer değerli taşların değerlerini belirlemede ONS hesap birimi kullanılır. ONS, aslında değerli maden ve taşların ölçülmesini sağlayan kütle birimidir. Tüm değerli maden üzerinde yapılan hesaplamalarda ONS birim fiyatı alınır. Birim fiyat üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda altın, gümüş ya da elmasın asıl değeri ortaya çıkar.

1 ONS Altın Kaç Gram Eder?

1 ONS altının kaç gram ettiği dünya piyasalarında sabitlenmiştir. Yani dünya standartlarına göre 1 ONS altın 3.103 gram olarak hesaplanır. Tüm finansal hesaplamalarda 1 ONS altın 31.10 gram olarak hesaplamalara dahil edilir ve bu değer baz alınır.

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ONS altın her ne kadar 31.10 gram olarak baz alınsa da ONS değerlerinin çeşitlerine de dikkat etmek gerekir. Çünkü ONS altın farklı çeşitlere ayrılır. Özellikle Troya Ons’u en fazla bilinen ONS çeşididir. Bu ONS çeşidi Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinde kullanılıyordu.

Orta Çağ zamanında kullanılan bu ölçü birimi günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. ONS hesaplamalarının tümünde Troya Onsu kullanılmaktadır. Gram altın açısından değeri ise 31.10 gram olarak baz alınmaktadır. Yine çıkan sonuç kura göre USD ya da TL olarak ayrılır.