Ons altın yeniden yükselişe geçti

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Küresel piyasalardaki gelişmeler, ABD'deki bankacılık krizinin yatışması, Fed üzerindeki faiz artırımı baskısının hafiflemesi ons altına satış getirmiş ve hızlı yükselişle 2032 dolardan 1990 dolara kadar gerilemişti. Ons altın hızlı düşüş sonrası yeniden toparlanmaya başladı.

ABD enflasyon verisinin açıklanmasından önce altındaki hareket 2000 doların üzerine yükselişi getirdi.

ABD enflasyonundan gelecek olan sinyaller altının yön belirlemesi için de etkili olacak. Ons altın şu sıralar yüzde 0,70 oranında yükselişle 2005 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 1988 dolar, en yüksek de 2006 dolar seviyesini gördü.

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GRAM ALTIN DA PRİMLENDİ

Gram altın fiyatları da yükseliş yaşadı. Ons altındaki hareketlenme ve döviz kurlarındaki volatilite gram altını primlendirdi. Gram altın güne 1233 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1231 lira, en yüksek de 1244 lira seviyesini gördü. Şu sıralar yüzde 0,72 oranında yükselişle 1243 liradan alıcı buluyor.

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Analistler ons altın için 2011 doları direnç noktası olarak görürken aşılması halinde 2021 dolara yükselişin olabileceğini belirtti. Destek olarak ise sırasıyla 1988 dolar ve 1966 dolar öne çıktı.