Ons altın sıkışma yaşıyor! ABD verilerine odaklanıldı

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Altın fiyatları hızlı yükselişin ardından durağanlaşmaya başladı. ABD ve AB'den gelen olumlu enflasyon verileri, Çin ekonomisindeki talebin artışı gibi sebeplerle yükseliş yaşayan ons altın son günlerde durgunluğa yöneldi.

ABD dördüncü çeyrek büyüme rakamlarına odaklanan ons altın fiyatları şu sıralar yüzde 0,50 oranında kayıpla 1928 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın fiyatları da ons altındaki düşük volatilitenin etkisiyle tarihi zirveden kısmen uzaklaştı. Gram altın şu sıralar yüzde 0,50 oranında düşüşle 1165 liradan işlem görüyor.

VERİLER FED'İN FAİZ KARARINI DA ETKİLEYECEK

Ekonomistler yarın açıklanacak ABD büyüme rakamlarının Fed'in faiz artırım hızına ilişkin olarak da sinyal vereceğini söyledi. Verilerin iyi gelmesi halinde Fed'in faiz artırım hızının yavaşlayacağı beklentisi ile birlikte ons altında 1933 dolar direncinin kırılacağına inanan ekonomistler kısa vadeli hedefin ise 1963 dolar olduğunu belirtti. Destek olarak ise 1919 dolar seviyesi öne çıktı.