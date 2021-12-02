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Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde! Fiyatlarda yön neresi?

#Altın Fiyatları#Ons Altın#Gram Altın
Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresi
Şenay ZEREN

Ons altın fiyatları, geçtiğimiz 1 ayın en düşük seviyesini görürken, gram altın fiyatları 770 lira seviyesinde hareket ediyor. Işık Menkul Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek ve Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk altın fiyatları üzerindeki tüm gelişmeleri ve olası senaryoları hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

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Altının ons fiyatında düşüş eğilimi sürerken, bugünkü işlemlerde 1767 dolar seviyesine kadar gerileyerek 3 Kasım tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Ons altın fiyatlarının gerilemesinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına dair mesajları ana etken olarak görülüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz gün katıldığı bir etkinlikte, kendisine yöneltilen sorularda yaptığı değerlendirmede piyasalar üzerinde etkili olan açıklamalarda bulundu. Başkan Powell yaptığı değerlendirmelerde, kasım ayında başladıkları tapering’i (varlık alımı azaltımı) birkaç ay önce tamamlamayı düşündüklerini belirterek, 14-15 Aralık tarihinde yapılacak Fed toplantısına dikkat çekti. Powell aynı zamanda, enflasyonun yüzde 2 hedefinin çok üzerinde seyrettiğine işaret ederek, enflasyonun ‘geçici’ olduğu ifadesinin bir kenara bırakılmasının zamanı olduğunu söyledi.

Fed’in tapering’i planlanandan daha erken bitirmesi, faiz artırım takviminin öne çekilebileceği beklentisini de oluşturacaktır. Bu durumun gerçekleşmesinin dolar endeksini güçlendirmesi, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları üzerinde de aşağı yönlü etki etmesi beklenebilir. Piyasaların gözü kulağı Fed’in 14-15 Aralık’ta gerçekleştireceği toplantıda olacak. Bu tarihe kadar da ABD kanadından gelecek istihdam ve enflasyon verileri önemli olacak.

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Altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek diğer önemli konu da Omicron varyantı… Ortaya çıkmasıyla piyasalara ‘pandemi’yi yeniden hatırlatan Omicron varyantı ile ilgili haber akışları piyasalar açısından kritik olacak. Hali hazırda kullanılan aşıların Omicron varyantı üzerinde de etkinliğini sürdürdüğüne dair açıklamalar ve yeni varyantın öldürücü ya da bulaşıcı etkisinin zayıf olduğuna yönelik haberler takip edilecek. Olumsuz haber akışları, yatırımcılarda güvenli liman etkisi yarayacağı için altın fiyatları üzerinde sert yukarı yönlü hareketler görülmesi bekleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın fiyatları, 1767 dolar seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesini görürken; en yüksek ise 1783 dolar seviyesini gördü. Ons altın, saat 15.46 itibarıyla yüzde 0.07 oranında yükselişle 1780 dolardan işlem gördü.

Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresi

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Gram altının fiyatı, dünkü işlemlerde tarihi rekor seviyesini 793,49 lira seviyesine yükseltirken, yeni güne dünkü kapanış fiyatına göre yükselişle başladı. Gram altın, gün içerisinde en yüksek 773,64 lira seviyesini, en düşük 753,72 lira seviyesini görürken; dolar kurunda yaşanan hareketin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Altının gram fiyatı şu sıralarda yüzde 1.21 oranında yükselişle 770,64 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1250 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 142 liradan işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 759 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 769 lira seviyeden başlamıştı.

Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresi

1763 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK! DÜŞÜŞ HIZLANABİLİR
Cumhur Örnek - Işık Menkul Genel Müdür Yardımcısı

Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresi

Enflasyon gerçeği ve buna bağlı alınacak aksiyonların takviminin yavaş yavaş netleşmesi piyasalarda yeni denge seviyeler oluşturdu. Önümüzdeki dönemde hem paranın maliyeti artacak hem de miktarı azalacak. Önce portföy akımlarını önemseyen bazı gelişmekte olan ülke merkez bankaları bu yönde adım attı. Asya’da Çin hariç benzer adımlar var. Son olarak da bu trende katılmak adına ABD Merkez Bankası (Fed) bu sinyali vermeye başladı. Avrupa Merkez Bankası ise, henüz adım atmaya istekli değil. Bu finansal iklimde kaçınılmaz olarak dolar endeksi değer kazanmaya devam edecektir. Dolar endeksindeki bu güçlenmenin 97,90’a kadar devam etmesini bekliyorum. Kısa vadeli ABD tahvil getirisinin yüzde 0,60’ın üstüne çıkması bu görüşümü destekliyor.

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Salgın dönemi uygulanan para ve mali politikalar altında yükseliş için gerekli zemini hazırlamıştı. Ancak, uzun pozisyonlardaki zamana yayılan birikme, yerel para birimi cinsinden altının göreceli daha pahalı hale gelmesi ve kripto varlıklara duyulan ilginin artması altını biraz düşürdü kanısındayım. Altın biriktiren merkez bankaları da kendi para birimlerini savunabilmek için satışa geçmesi ve/veya geçme olasılığı kısa dönemli yükselişlerin önüne geçti.

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Bu ortaya koyduğum temel faktörlere paralel, altında 1800-1825 dolara olan yükselişlerin satış fırsatı olarak görüldüğü bir piyasa dinamiğinin oluşmasını bekliyorum. 1763 doların altında günlük kapanış düşüşün hızını artırabilir.

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ONS ALTINDA GENEL GÖRÜŞÜM AŞAĞI YÖNDE
Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Ons altın fiyatları 1 ayın dibinde Fiyatlarda yön neresi

Küresel bazda iki önemli başlık var. İlki ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenenden de hızlı bir şekilde sıkılaşmaya gideceğine yönelik mesajlar vermesi. Diğeri ise Omicron varyantı. Fed uzun süre piyasaları rahatlatmak için ‘’enflasyon geçici’’ ifadelerini kullanmıştı. Biz ise, bu enflasyonun geçici olmadığını ifade etmiştik. Fed Başkanı Powell, bu hafta yaptığı konuşmada enflasyon için artık geçici diyemediklerini ve tahvil alımlarının beklenenden erken bir sürede bitebileceğini açıkladı. Bu durum gelecek yıl için faiz artırım beklentilerini de öne çekecektir. Bu süreçte gelecek olan istihdam ve enflasyon verileri yakın takip edilmelidir. Aynı zamanda 15 Aralık Fed toplantısında üyelerin hem enflasyon hem de faiz konusunda beklentilerini yukarı yönde revize etmesini bekliyorum.

Omicron varyantı konusunda ise, bir belirsizlik söz konusu. Bu yeni varyantın nasıl bir etki yaratacağına dair henüz bilimsel bir netlik bulunmuyor. Kötü diyenler de var, önemli bir etki yaratmayacak diyenler de. Bu belirsizlik de piyasaları rahatsız ediyor. Bu konuya yönelik gelecek açıklamalar piyasalar için kritik olacaktır. Fakat ben önceliğin Fed politikalarına verilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Fed’in agresif sıkılaşma politikasına gitmesi tüm piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor ve olmaya devam edecektir. Özellikle yarınki istihdam verileri güçlü gelirse ons altında baskı da artacaktır.  Ons altında genel görüşüm aşağı yönde ve olası yükselişlerin de piyasaya satış fırsatı vereceğini düşünüyorum.

Teknik olarak; 1770 dolar desteğinde bir kırılma gelirse 1720 dolara doğru satış baskısı görebiliriz. Yukarı hareketlerde ise 1815-1830 dolar seviyesi direnç bölgesi baz alınarak satış fırsatları görebiliriz. 

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