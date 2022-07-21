Ons altın 1 yılın dibini gördü! Düşüş sürer mi?

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Altının ons fiyatı, hafta genelinde dar bantta hareket ederken, bugünkü işlemlerde 9 Ağustos 2021 tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Ons altının yaklaşık 1 yılın en düşük seviyesini görmesinde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faiz artırımında daha agresif davranabileceği etkili oluyor. Diğer taraftan, metal emtia ve enerji emtia gruplarında yaşanan düşüşler de değerli metal olan altın fiyatlarını baskılıyor. Zayıf akaryakıt talebi görünümü sebebiyle gerileyen petrol fiyatlarındaki düşüş ise öne çıkıyor. Brent petrolün varil fiyatı 104 doların altını görürken; ABD ham petrolü 100 doların altına sarktı. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Özer, “ABD enflasyon verisinde bir yumuşama olmaz ve Fed daha agresif bir para politikasına doğru ilerlerse ons altındaki baskı daha da artabilir” şeklinde değerlendirdi.

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Geçtiğimiz hafta çarşamba günü piyasalar açısından en kritik verilerden biri olan ABD haziran ayı enflasyonun beklentilerin üzerinde gelerek 41 yılın zirvesini yenilemesiyle piyasalarda sert fiyatlamalar yaşandı. Yatırımcılar riskli varlıklardan çıkarak, güvenli limanlara yöneldi. Doların dünyada güvenli liman olarak görülmesiyle dolar endeksi 20 yılın zirvesine tırmanırken, ABD tahvil faizlerinde de yükselişler yaşandı. Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişle ters korelasyon içerisinde olan ons altın fiyatları ise baskılandı. Geçtiğimiz cuma gününden itibaren ise, risk iştahı tablosunda daha ılımlı bir görünüm hakim.

ABD enflasyonu, Fed’in izleyeceği sıkılaşma politikasında yön belirleyici olduğu için oldukça kritik bir veri.

PİYASALAR FED KARARINI BEKLİYOR

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Fed'in temmuz ayı toplantısında 75 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılırken; eylül ayında da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor.

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Daha önceden fiyatlanmış olacağı için, piyasa beklentisinde gelecek bir faiz artırımın piyasalarda sert bir etki yaratması beklenmezken; sürpriz bir faiz artırımı doları dünyada daha da güçlendirebilir ve ons altın fiyatlarındaki baskıyı artırabilir. Ayrıca toplantı sonrası Fed Başkanı Powell’in ilerideki ekonomik projeksiyona yönelik mesajları kritik olacak.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın fiyatları bugünkü işlemlerde 1682 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 1 yılın en düşük seviyesini gördü. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1697 doları görürken; şu dakikalarda yüzde 0,76 oranında düşüşle 1683 dolardan işlem görüyor.

Gram altının fiyatı, yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 961,49 lira seviyesini, en düşük 954,86 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:32 itibarıyla yüzde 0,37 oranında düşüşle 956,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1612 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 628 liradan işlem görüyor.

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 967 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 957 lira seviyeden başlamıştı.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRER Mİ?

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü





Ons altın 2020 yılından bu yana devam eden dip seviyelerini test ediyor. Ons altının düşüşünü hızlandıran yeni bir haber ya da hikaye bulunmuyor. Güçlü ABD doları ve oyun kurucu merkez bankalarının yükselen enflasyonla mücadele etmek için daha fazla faiz artırımı beklentileri ons altının çekiciliğini baskılıyor. Aslında ons altın 6 haftadır düşüyor. Özellikle dolar endeksinin 109 seviyesinin üzerine yükselmesiyle ons altındaki satış hızlanmış oldu.

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Küresel piyasalarda güçlü dolar talebi devam ettiği sürece ons altının yükseliş ivmesini hızlandırması zor görünüyor. Buna karşın piyasada merkez bankaları harici riskler oldukça canlı. Bu da altın yatırımcılarının altından vazgeçmemesini sağlıyor. Yatırımcıların beklenmedik ya da henüz fiyatlanmamış bir riske karşın ons altını tercih etmeye devam edebileceklerini düşünüyorum. ABD’de uzun vadeli tahvil faizleri yüzde 3’ün üzerinde kaldığı sürece ons altının 1800 üzerine yükselmesi zor. Faiz ons altının düşmanıdır. Dolayısıyla ilerleyen süreçte ABD enflasyon verisinde bir yumuşama olmaz ve Fed daha agresif bir para politikasına doğru ilerlerse ons altındaki baskı daha da artabilir.

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BU SEVİYERE DİKKAT

Ons altında bugün gelinen nokta oldukça önemli. Ons altın yatırımcısı için karar aşaması seviyelerine geldik diyebiliriz. 1677’deki güçlü destek çalışması halinde yukarı yönde tepkilerin hız kazanmasını bekleriz. Teknik olarak ons altın göstergelerinden fazla uzaklaştığından tepki yeri için iyi bir noktada olduğumuzu söylemek mümkün. Ancak bu seviyeler bir o kadar da riskli. Ons altının 1677 seviyesinden tepki göstermekte zorlanması ya da zayıf kalması halinde 1677 seviyesinin altı boş. Dolayısıyla uzun soluklu bir düşüş eğilimi için uygun bir hareket olabilir. Haftaya gerçekleşecek Fed toplantısı ons altın için oldukça önemli olacak. Beklentim 75 baz puanlık bir faiz artırımı olması yönünde. Dolayısıyla sözel yönlendirmenin gücü burada oldukça önemli olacak.

Ons altın 1677 seviyesinden yukarı yönde tepki gösterse bile ana yön aşağı. Dolayıyla yükselin kritik direnç seviyelerinde sınırlı kalmasını bekliyorum. Bu açıdan baktığımızda ilk direnç 1720. Bu seviyenin üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde 1755 – 1785 bandına doğru yükseliş potansiyeli artabilir.

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