Online yemeği kampanya büyüttü

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Ülkemizde 2001’de Yemeksepeti’nin kurulmasıyla start alan sektör, büyümesini hız kesmeden indirim kampanyalarıyla sürdürüyor. Dün bir grup gazeteciyle İstanbul’da bir araya gelen Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, sektörün bugün geldiği noktaya ilişkin, “5-10 sene önce Yemeksepeti olarak bu kadar kampanya konuşmuyorduk. Satın alma gücü düşüyor. Ipsos’un Türkiye’yi Anlama Kılavuzu-2024 Raporu’na göre, her 10 kişiden 7’si alım gücünün azaldığını belirtiyor. Biz de bu kapsamda şirket olarak kullanıcılarımızı destekliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada satışlarımızın yarısından fazlası indirimli menüler oldu. Bir ara yüzde 60-70’lere geldi. Kupon ya da indirimli menü kullanıyorlar. İndirimlerin bazılarını restoranlar karşılıyor, bazılarını da restoranlarla ortak finanse ediyoruz” dedi.

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3.2 MİLYAR TL’LİK EKONOMİK DEĞER

Toplantıda verilen bilgiye göre bu doğrultuda Yemeksepeti, sektörde yeni kampanyalar kurguluyor. 10 yıl önce başlatılan Joker İndirimi, kullanıcı memnuniyetini artırmanın yanı sıra platforma olan bağlılığı da güçlendirdi. 2023’te çeşitli kupon ve indirimlerle toplamda 3.2 milyar TL’lik ekonomik değer sunan şirket, bu yıl başlattığı ‘Sepette TL’ kampanyası ile kullanıcılarına seçili restoranlardan anında 100 veya 50 TL’lik indirim fırsatları sağlıyor. Ocak ayından bu yana devam eden kampanya hem kullanıcılar hem de iş ortakları için büyük avantajlar sundu ve şu ana kadar 9 milyondan fazla kez kullanıldı.

YÜZDE 25’LİK SİPARİŞ ARTIŞI

Öte yandan pandemi sonrası yaşanan dönüşümle birlikte online artık yemek siparişlerinde ana kanal oldu diyebiliriz. Mert Baki de telefonla verilen siparişten çok daha fazlasının evlere online sipariş olarak verildiğini belirtti. Mert Baki, IPSOS verilerine göre Türkiye’de yeme-içme sektörünün 2024’ün ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 büyüdüğünü belirtti. Eve teslim siparişlerde ise yüzde 13’lük bir artış yaşandığını vurguladı.

2020 yılında eve teslim yemek siparişlerinin yüzde 14.3’ü online platformlardan gelirken, bu oranın 2024’te yüzde 56.3’e yükseldiğini paylaştı. Baki, “Ayrıca, bu değişim Yemeksepeti’nin online platformdaki lider konumunu daha da güçlendirdi” diye konuştu.

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GÜNDE 2.5 MİLYON KİŞİYİ DOYURUYOR

Yemeksepeti’nin, Türkiye’de yeme-içme sektörünün yüzde 4’ünü oluşturduğunu söyleyen Mert Baki, sözlerine şöyle devam etti: “Yemeksepeti üzerinden günde yaklaşık 1 milyon işlem gerçekleşiyor. Bu da her işlemde günde yaklaşık 2.5 milyon kişinin Yemeksepeti üzerinden karnını doyurduğunu gösteriyor. Yemeksepeti olarak tedarikçi ağımızı 100 binin üzerine çıkarmamız, sadece tüketici tarafında değil, iş ortağı restoran ve esnaf işletmeleriyle de geniş bir ekosistemde faaliyet gösterdiğimizi ortaya koyuyor. 2024’ün ilk yarısında sipariş sayımızı yüzde 25 artırarak sektördeki genel büyümenin üzerine çıktık.” Toplantıda söz alan Yemeksepeti CMO’su Selin Süzer ise “Günlük hayatın stresi, koşturmacası ve belirsizlikleri hepimizin üzerine büyük bir yük bindiriyor. Kullanıcılarımıza nefes alabilecekleri bir rahatlama alanı yaratmak istiyoruz” dedi.