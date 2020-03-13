Online isyan

Koronavirüsün Türkiye’de de görülmesinin ardından insanlar marketlere, toptancılara ve e-ticaret sitelerine akın etti. Özellikle makarna, un, yağ gibi gıda malzemeleri ile kolonya ve dezenfektan gibi hijyen ürünlerine olan talep zirve yaptı. Market kasalarında uzun kuyruklar oluşurken raflarda ürün kalmadı. Toptancılar piyasaya ürün yetiştirmekte zorluk çekti. Bazı uyanıklar ise kısa süre içerisinde gıda ve hijyen ürünlerinde oluşan yüksek talebi fırsata çevirdi. Düne kadar kilogramı 4 liradan satılan makarna için e-ticaret sitelerindeki bazı satıcılar 40-45 liralık fiyat etiketleri koydu. Aynı fırsatçılar 10 liralık kolonyayı 80 liradan, 20 liralık dezenfektanı 70 liradan, 30 kuruşluk maskeler 4 liradan satışa çıkardı. Alışveriş yapmak için e-ticaret sitelerine giren kullanıcılar ise gördükleri fiyat karşısında adeta şaşkına döndü. Sosyal medyada yüksek fiyatlı ürünlerin etiketlerini paylaşan kullancılar fırsatçılar hakkında işlem yapılmasını isterken fiyatlara isyan etti. Kullanıcılar paylaştıkları ürünlerin fiyatlarının düne kadar çok daha ucuz olduğunu kanıtlarken üretici firmalar da kendi ürünlerinin gerçek fiyatının e-ticaret sitelerindeki kadar yüksek olmadığını belirterek vatandaşları bu fiyatlardan alışveriş yapmamaları konusunda uyardı. Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Uysallı da fiyatlarda bir artış yapmadıklarını söyleyerek fırsatçılar konusunda dikkatli olunması konusunda uyardı. Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai da “Fiyat spekülasyonları ile mücadele etmek için bakliyat ve pirinç satışında bir ay boyunca fiyat artışı yapmayacağız” açıklamasında bulundu.

FIRSATÇILARA ANINDA MÜDAHALE

Vatandaşların e-ticaretteki fahiş fiyatlara tepki göstermesinin ardından bu platformlar da fiyat etiketlerini kendilerinin belirlemediğini açıkladı. Bazı ürünlerin satışında önemli oranda artış yaşandığını belirten GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclis Başkanı Öget Kantarcı, “Haksız fiyat uygulamalarının da olduğunu gördük. İş modelimiz gereği ürünlerin fiyatlarını biz belirlemiyoruz; ancak haksız fiyatlandırmaya karşı tüm önlemleri alıyoruz. Ürünler risk ekibimizin denetiminden geçiyor ve mevzuatımıza uygun olmayanlar satıştan kaldırılırken, durumu fırsata çevrilmeye çalışanlara da anında müdahale ediyoruz. TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi olarak da Ticaret Bakanlığı’yla iş birliği içindeyiz. Bakanlığın bu uygulamasına gelen şikayetlerin anında ilgili kurumlara iletilmesi için talebimizi dile getirdik” diye konuştu.

ÜST LİMİT VAR

Yaklaşık 1 ay önce maske fiyatlarında oluşan tartışmalar nedeniyle benzer ürün gruplarında bir üst limit uygulamasına geçtiklerini belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Sistemi sürekli takip ediyoruz. Limitleri aşan satıcıları sistemin dışında tutuyoruz. Daha önceden satmadığımız dezenfektan gibi ürünleri artık kendi bünyemizde satmaya başladık. Yasalar çerçevesinde tüketicileri korumak adına gerekli olan her adımı atıyoruz” şeklinde konuştu.

SORUMLULUK ALDIK

Trendyol da yaptığı açıklamada “Satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını biz belirlemiyoruz ancak bu özel durum nedeniyle sorumluluk aldık. Platformumuzda haksız fiyat oluşumuna sebep olan 539 ürünle ilgili geliştirdiğimiz algoritmamız ve sizlerin desteğiyle gerekli işlemler yapıldı” dedi.

KİMİ KANDIRIYORSUNUZ!

İşte kullanıcıların yüksek fiyatları ürünler için yaptığı paylaşımlar:

* 45 lira olan dezenfektan yarım saat içerisinde 140 lira oldu. Bir de üstünü çizip yazmışlar 135 liradan düştü diye.

* Daha bir kaç gün önce baktığım dezenfektan ve deterjan fiyatları iki katına çıkmış. Kimi kandırıyorsunuz.

* Geçtiğimiz hafta 1 litresi 42 lira olan dezenfektan aldım. Ancak ürün bana ulaşmadı. Şimdi aradığımda ürünün fiyatının 120 lira olduğu söyleniyor.

* Gece 59 lira satış fiyatı ile gördüğüm dezenfektan şu an 189 lira olmuş durumda.

* Kolonya almak için siteye girdim. Sayfayı her yenilediğimde fiyatlar artıyor. Ürün bir saatte 10 lira 95 kuruştan 38 liraya çıktı.

* 10 liralık kolonya bir gecede nasıl 80 liraya çıktı. e-ticaret siteleri önce bunu açıklasın.

* 4 lira olan makarna bir gecede nasıl 45 liraya çıkıyor. Bu fırsatçılık. Kime şikayet edeceğiz?

* 42 liradan aldığım dezenfektanı bir haftadır bana ulaştırmadılar. Daha sonra satışı bana sormadan iptal ettiler.