Online işe alım dönemi

2020 yılının ilk çeyreğinde başlayan pandemiyle birlikte pek çok iş eve taşındı. Şirketler evden çalışmaya geçerken, bazı işler tamamen dijitalleşti. İşe alım da tamamen dijitalleşen süreçlerden. Daha önceden uzaktan gelen adaylar için ya da ön mülakat için tercih edilen online işe alımlar şimdi tüm pozisyonlar için hatta assessment (değerlendirme) süreçlerinde bile kullanılıyor.

Online işe alımlarda, İnternet üzerinden yapılan başvuruların ardından istenen koşulları karşılayan adaylarla, kendi tercih ettikleri dijital iletişim platformu üzerinden online mülakatlar ve teknik testler yapılıyor. Online mülakatlara iş kolu yöneticileri de katılıyor, mülakatları geçen adayların sonraki görüşmeleri de online devam edebildiği gibi, nihai görüşme şirkette yüzyüze yapılabiliyor. Kimi şirketler tüm süreci online sürdürüyor. Sürecin operasyonel adımları da dijital imza sayesinde şirket içinde online ortamda tamamlanabiliyor.

Aynı şekilde oryantasyon programları da online toplantılar ve online sınıf içi eğitimler şeklinde tamamlanıyor.

Online işe alım hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlıyor.

İşe alım uzmanları, pandemi sonrasında da online işe alımların yoğun olarak devam edeceğini söylüyorlar.

TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM ROLLERİNE TALEP VAR

Pandemi sürecinde de bazı sektörlerde işe alımlar yoğun olarak devam etti. Özellikle teknoloji ve bilişim başta olmak üzere, enerji, ilaç, kimya ve endüstriyel üretim sektörlerinde işe alımların devam ettiğini söyleyen Duman Management & Consultancy Kıdemli Müşteri Ortağı ve Kariyer Koçu Akgül Can Beyhan, “Elbette birçok sektörde IT altyapısının güçlenmesini sağlayacak, online ticareti geliştirecek ve şirketleri offline’dan online’a taşıyacak stratejik liderlere ihtiyaç hissediliyor. Dijital transformasyonu yönetecek C level liderlere şu anda çok ciddi talep var. Organizasyonun dijital belkemiği için de IT uzmanları/uzman yardımcıları, yazılımcılar ve proje yöneticileri iş gücü dünyasında şu an sıklıkla ihtiyaç duyulan roller olarak görülüyor.

Bunun yanında gıda veya perakende sektöründe hizmet gösteren şirketler için de ihtiyacın müşteriye ulaşabilmesini sağlayacak lojistikle ilgili farklı uzmanlık alanları için de işe alımlar yapılıyor” dedi.

YENİ GİRİŞİMLER HIZ KAZANDI

Evden çalışmanın, çalışanlara sunulan ekstra bir hak olmasından ziyade zorunluluk haline gelmesinin birçok firmayı teknolojik alt yapısını güçlendirmeye zorladığını söyleyen Adecco Türkiye Şirketler Grubu Direktörü Nazmiye Altındaş Balkani, “Bunun etkisi olarak teknoloji ve bilişim alanında; veri bilimi ve güvenliği, siber güvenlik, veri mühendisi ve analisti gibi roller oldukça önem kazanmaya başladığı gibi, işe alım süreçlerinin de yoğunlaştığı alanlardan biri oldu.

Elektronik ticaretin ise gün geçtikçe yatırım alması yadsınamaz bir gerçek. Yeni girişimler, startup oluşumlar oldukça hız kazandı.

Lojistik ve kargo şirketleri insan kaynağına daha fazla ihtiyaç duydular. Gıda, gıda perakendesi, hızlı tüketim, sağlık ve ilaç sektörleri mevcut durum sebebiyle daha yoğun” dedi.

FİNANS VE MUHASEBE ROLLERİ DEĞİŞECEK

Pandemi sonrasında da online işe alımların devam edeceği ve yeni normal haline geleceği düşünülüyor. Özellikle finans, muhasebe ve müşteri hizmetleri gibi rollerin tamamen evden çalışacak şekilde değişebileceğini söyleyen Michael Page Yönetim Kurulu Üyesi Çağla Şengöz Altaş, “Firmalar da ofis alanından tasarruf etmek amacıyla çalışanlarını belli günlerde evden çalışmaya teşvik edeceklerdir. Temiz masa (clean desk) çalışma şekline geçeceklerini öngörüyoruz. Kurumların ve çalışanların değişen yeni dünyada çevik çalışma kültürüne ayak uydurmaları gerekiyor. Adaylarda kendi kendini motive edebilme, disiplinli olma, esneklik ve değişime açık olma aradığımız kriterler arasında” dedi.

TERFİLER DE ONLINE

Ölçme ve değerlendirme şirketi Assessment Systems, hali hazırda online değerlendirmeler de yapıyordu. Pandemide ise iş büyük ağırlıkta online’a döndü. Assessment Systems Genel Müdür Yardımcısı Ebru Bağran, “Özellikle yoğun olarak gerçekleştirdiğimiz değerlendirme merkezi (assessment center) uygulamalarının neredeyse yüzde 90’ını yüz yüze, geri kalanını online yaparken pandemi sonrası bu oran tersine döndü. Bu trend globalde de bu şekilde” dedi. Assessment Systems olarak 30 kişilik danışman, 25 kişilik çalışan ekibinden oluşan bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Bağran, “Özellikle pandeminin ilk dalgası başladığında acil çalışan ihtiyacı olan hızlı tüketim, ilaç, üretim firmaları bize doğru adaya ulaşmak için başvurdu. Şu anda değerlendirme merkezi alışkanlığı olan tüm kurumsal şirketler, sektör bağımsız olarak bizimle çalışmaya devam ediyor.

Pandemi başında, acil işe alım ihtiyacı olan firmalar yoğunluklu idi. Terfi ve yetenek yönetimi süreçleri de dondurulmuştu. Ancak haziran itibari ile firmalar, yeni iş modeline ne kadar uygun olduklarını görmek, çalışanların yetkinlik düzeylerini ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek için uygulamalara başladılar. Buradan çıkan analizler ile yeni dönem stratejilerini değerlendirmek isteyen kurumlar ile son dönemde yoğun çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

3-4 SAAT SÜRÜYOR

Ebru Bağran, online değerlendirmeyi nasıl yaptıklarını şöyle anlattı: “Adaylara bir gün öncesinde uygulama günü kullanacakları şifreleri ve bilgilendirme dökümanları gönderilir. Uygulama günü belirtilen saatte sisteme giriş yaptıklarında, eş zamanlı kendisini değerlendirecek danışmanlar ile, firmasına ve pozisyonuna uygun hazırlanan değerlendirme seti ve vakaları ile değerlendirmesi yapılır. Kameralı şekilde yapılan uygulamada, vakaları sistemden okuyup çözümlerini oluşturduğu kısımlar olduğu gibi hepsinin sonunda danışman ile bunların üzerinde soru cevap veya aktarım yaptığı bölümler de bulunuyor. Olası bir teknik destek veya uygulamaya ilişkin soruları için daima canlı destek hattımız da bulunuyor. Ortalama 3-4 saat süren uygulamalarda, yüz yüze yapılan tüm egzersizler yapılabiliyor. Bekleyen işler, analiz uygulaması, rol oyunu, gerçekleri bulma veya grup çalışması çeşitlerinden, iki ya da üç tanesinden oluşan değerlendirmeler yapılandırıyoruz.”

ONLINE İŞ GÖRÜŞMESİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Akgül Can Beyhan, online mülakata gireceklere şu tavsiyelerde bulundu:

1) Önce teknik hazırlıklar: Kameranın çalışmaması veya ses sisteminde sorunlar çıkmaması için cihazlar önceden kontrol edilmeli, internet bağlantısında sorun olmamalı, zoom, skype, teams, whatsapp ya da tercih edilen dijital platformun iletişim bilgileri (adres, şifre vb.) eksiksiz ve doğru alınmalı, karşı tarafa da kendi bilgilerimiz doğru aktarılmalı.

2) Mekân: Online mülakat sırasında aday bulunacağı mekânda yalnız olmalı ve görüşmenin başka biri tarafından bölünmeyecek şekilde planlaması yapılmalı (Sosyal medyada bu konuda yaşanmış çok kaza videosu gördük, aynı şeyleri yaşamayalım…) Seslerin birbirine karışmadığı ve dikkatin dağılmayacağı mekanların tercih edilmesi karşı tarafa bilgilerin, hislerin ve düşüncelerin tam olarak aktarılabilmesi için önemli.

3) Kıyafet ve görünüm: Yüzyüze yapılan iş görüşmelerinde olduğu gibi online mülakatlarda da kıyafetlere ve görünüme özen göstermek gerekiyor. Ekrandan görülecek kısım sınırlı da olsa, tercih edilen kıyafetler mülakat yapılan kişinin tarzı ve düşünceleriyle ilgili ipucu verir. Görüşme yapılan kurum ve pozisyona uygun kıyafetler, saç, günlük tıraş ve yansıtılan olumlu enerji bu açıdan çok önemlidir. İlk izlenimin her zaman etki rüzgarı yarattığı unutulmamalıdır.

4) Kamera açısına ve arka plana dikkat etme: Görüşürken cihazın kamerası açık olmalıdır, arka plan detaylarına dikkat edilmelidir. Sade ve dikkat dağıtmayan arka planlar tercih edilerek, kamera açısı yüzü en iyi yansıtacak şekilde ayarlanmalıdır.

5) Pozitif enerji: Pozisyon ve şirket ile ilgili bilgileri araştırmış ve pozitif bir enerji ile iletişimi yönetmek offline’da olduğundan daha da fazla etki yaratır.

6) Notlar almak: Görüşme sırasında konuşulan konularla ilgili küçük notlar alırsanız, daha ciddi ve işi gerçekten istediğiniz izlenimi yaratabilirsiniz. Ayrıca online mülakatlar sırasında özgeçmişinizin bir çıktısının yanınızda olması da görüşme performansına olumlu katkı sağlayacaktır.