Online alışveriş harcamaları yüzde 218 büyüdü

E-ticaret alanında hizmet veren iPara, 2020 yılının online alışveriş verilerini açıkladı. iPara verilerine göre; bu yıl e-ticaret, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 218 oranında büyüme gösterdi.

"YILI 1,7 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİYLE KAPATACAK"

2020 yılının online alışveriş verilerini değerlendiren iPara Genel Müdürü Burhan Eliaçık, E-ticaret pandemi sürecinde yakaladığı yükseliş trendini yılın geri kalanında da sürdürdü. Evde kalınan süreçte online alışveriş tercih edildi. Daha önce hiç internetten alışveriş yapmamış olanlar da bu süreçte online alışverişi deneyimledi. iPara olarak rekor bir büyümeye imza attık. Bu yıl 1,5 milyar lira barajını geçtik. Yılı yüzde 218 oranında büyüme ve 1,7 milyar liralık işlem hacmi ile kapatmaya hazırlanıyoruz dedi.