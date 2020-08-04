Global firmalara PaaS çözümleri sunan tmob’un verilerine göre pandemi süreci boyunca Türkiye’de Ubimecs market çözümüne yönelik ilgi 3 kat arttı. Ubimecs havacılık çözümüne yönelik dünya çapındaki ilgi ise iki kat artış gösterdi.

Yılın ilk yedi ayında pandeminin de etkisiyle dünya çapında perakende, gıda ve ihtiyaç sektörlerinde online alışveriş değerleri yüzde 380 oranında arttı. Avrupa bölgesinde sanal market alışverişinin en yüksek olduğu ülkeler olan İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Belçika'da sipariş veren kullanıcı sayısı pandemi öncesine göre 3 kat, kullanıcı başına sepet büyüklüğü oranları ise yüzde 120'nin üzerinde artış gösterdi. Bu ülkeler haricinde Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerinde de sanal market alışverişinde yüzde 200'ün üzerinde artış görüldü. Türkiye’de ise bu oran yüzde 340 oldu.

tmob’un verilerine göre pandemi süreci öncesine göre market ve havacılık sektöründeki firmaların müşteri deneyimini geliştiren ve satış hacimlerini artırmaya yarayan e-ticaret platformu Ubimecs'e temas eden firma sayısında yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandı. Ubimecs Market Modülü özellikle İngiltere’den yoğun talep gördü.

Yeni normal dönemle birlikte küresel anlamda eskiye dönmeye başlayan havayolları sektörü, pandemi sürecinde yaşanan kayıpları müşteri odaklı yatırımlar yaparak çözmeye odaklandı. Burada dijital teknolojiler öne çıktı. Pandemi öncesi sürece göre tmob’a temas eden firma sayısı yüzde 200 üzerinde artış gösterdi. tmob’dan destek isteyen firmaların gündeminde müşteri bağlılığını arttırma, müşteriyi elde tutma, kişiselleştirilmiş çözümler ve teklifler sunma ve IATA NDC sistemi yer aldı.

Verileri değerlendiren tmob CEO’su Rudi Dökmecioğlu, “Pandemi sürecinde hem yurt içinde hem de yurt dışında dijital çözümlere ilgi de büyük artış yaşandı. Gıda alışverişinin neredeyse tamamen dijitale taşınmasıyla online alışveriş yaklaşık dört kat arttı. Bu da tmob’a temas eden firma sayısına yansıdı. Öte yandan yeni normal dönem ile birlikte uçuşların başlamasıyla Ubimecs havacılık çözümümüze ilgiyi de artırdı. Önümüzdeki dönemde geçtiğimiz yılsonunda belirlediğimiz yüzde 60 büyüme hedefimizi aşacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.