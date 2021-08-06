MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÖnemli yenilik! 5 şehirde başlayacak
GeriEkonomi Önemli yenilik! 5 şehirde başlayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 06.08.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

Önemli yenilik! 5 şehirde başlayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Önemli yenilik! 5 şehirde başlayacak

Google Haritalar artık Londra ve diğer şehirlerdeki sürücüleri ücret veya para cezası ile düşük emisyonlu bir bölgeye gireceklerse uyaracak.

Bazı büyük şehirlerde, trafiği en yoğun bölgelerinden uzak tutmak için bu tür planlar vardı. Ancak bu tür bölgelerin nereden başladığı genellikle belirsiz ve hem turistleri hem de ara sıra yerel sürücüleri benzer şekilde yakalayabilir.

Başlangıç ​​olarak Google, Amsterdam, Barselona, ​​Berlin, Londra ve Paris bölgelerine giren sürücüleri uyaracak. Londra'nın Ultra Düşük Emisyon Bölgesi (Ulez), şehrin turistik noktalarının ve tarihi simge yapılarının çoğunun bulunduğu bir alanı kapsıyor:

- Mayfair, batıda, Whitechapel'e, doğuda

- Kuzeyde Clerkenwell, güneyde Lambeth'e

Modern emisyon standartlarının altındaki eski arabaların sürücüleri bölgede 12,50 sterlin ödemek zorunda.

Paris bölgesinde, emisyonlarını belgeleyen ön cam etiketi olmayan sürücülere para cezası kesilebilir:

Arabalar için 68 Euro

Daha büyük araçlar için 135 Euro

Berlin'de de benzer bir sistem var.

Google, "Uyarılar, düşük emisyonlu bir bölgeden geçen bir seyahat planlarken ve hedefe giderken bir bölgeye yaklaşırken görünecek" dedi.

Şirket, çoğu yerleşim bölgesinde trafik kirliliğini azaltma çabalarını desteklediğini söylüyor.

 

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi