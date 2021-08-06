Önemli yenilik! 5 şehirde başlayacak

Bazı büyük şehirlerde, trafiği en yoğun bölgelerinden uzak tutmak için bu tür planlar vardı. Ancak bu tür bölgelerin nereden başladığı genellikle belirsiz ve hem turistleri hem de ara sıra yerel sürücüleri benzer şekilde yakalayabilir.

Başlangıç ​​olarak Google, Amsterdam, Barselona, ​​Berlin, Londra ve Paris bölgelerine giren sürücüleri uyaracak. Londra'nın Ultra Düşük Emisyon Bölgesi (Ulez), şehrin turistik noktalarının ve tarihi simge yapılarının çoğunun bulunduğu bir alanı kapsıyor:

- Mayfair, batıda, Whitechapel'e, doğuda

- Kuzeyde Clerkenwell, güneyde Lambeth'e

Modern emisyon standartlarının altındaki eski arabaların sürücüleri bölgede 12,50 sterlin ödemek zorunda.

Paris bölgesinde, emisyonlarını belgeleyen ön cam etiketi olmayan sürücülere para cezası kesilebilir:

Arabalar için 68 Euro

Daha büyük araçlar için 135 Euro

Berlin'de de benzer bir sistem var.

Google, "Uyarılar, düşük emisyonlu bir bölgeden geçen bir seyahat planlarken ve hedefe giderken bir bölgeye yaklaşırken görünecek" dedi.

Şirket, çoğu yerleşim bölgesinde trafik kirliliğini azaltma çabalarını desteklediğini söylüyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın