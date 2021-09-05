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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.09.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Önemli hatırlatma! 6 Eylül'de başlıyor

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Önemli hatırlatma! 6 Eylül'de başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), 6 Eylül'den itibaren, iç hat uçuşlarında Web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye yer vererek, "6 Eylül'den sonra iç hatlarda Web ve Mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için lütfen HES uygulamasında gerekli izinleri vermeyi unutmayınız. İlgili değişiklikleri yapmayan yolcularımız seyahat gerekliliklerine sahip olduğunu havalimanında check-in yaptırarak ibraz edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

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