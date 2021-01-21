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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21.01.2021 - 17:54 | Son Güncelleme:

Önemli Bitcoin tahmini! Büyük düşüş bekleniyor

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Önemli Bitcoin tahmini! Büyük düşüş bekleniyor
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Guggenheim Partners'ın üst düzey yönetim kadrosundan yapılan açıklamada Bitcoin tahmininde bulunuldu. Tahmine göre Bitcoin 20 bin dolara düşecek.

Cointrust'un haberine göre Guggenheim'ın baş yatırım sorumlusu (CIO) Scott Minerd, 21 Ocak'ta CNBC Bell programında yaptığı açıklamada Bitcoin'in bir rekor daha kırmayacağını ifade etti. 

Minerd, 8 Ocak'ta rekor kırarak 42 bin doları gören Bitcoin'in 2022'ye kadar bu seviyeden daha yukarı çıkmasının olası olmadığını belirtti. Minerd, "“Önümüzdeki yıla kadar pik noktayı gördüğümüzü düşünüyorum. Muhtemelen 20 bin dolar seviyesine bir gerileme de göreceğiz" dedi. 

400 BİN DOLARLIK TAHMİN

Minerd Bitcoin için kısa vadede düşüş beklese de uzun vadede 400 bin dolarlık bir tahmini var. 2020 sonundaki Bitcoin rekorunda da CIO 400 bin dolarlık tahmini açıklamıştı. Ancak ardından yükselişin devam etmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti. 

Bitcoin fiyatı 21 Ocak'ta sert bir düşüş yaşayarak 31 bin dolar bandına kadar geriledi. Bitcoin son 24 saat içerisinde yüzde 7'ye yakın değer kaybetti. 

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