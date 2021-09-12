Öncelikli projeleri İstanbullular belirledi

İstanbullulardan gelen İstanbulkart’ların bir eksi bakiyeye düşebilmesi, elektrikli isbike, yaş alanlar butonu ve filelerle deniz temizliği gibi 27 proje öncelikli değerlendirmeye alındı.



İBB’ye toplamda 4 bin 873 proje iletildi. Ön değerlendirmenin ardından 191 proje finale kaldı. Yapılan son değerlendirmenin ardından 27 projenin öncelikli değerlendirilmesine ve bütçe programı alınmasına karar verildi. Projelerin tanımıtını dün Saraçhane’deki İBB Başkanlık binasında Ekrem İmamoğlu yaptı. Toplantıda tanıtılan projelerden bazıları şunlardı:

Yetersiz bakiye: ‘İstanbulkart’larında yeterli bakiyesi bulunmayan vatandaşlara ulaşımlarının kesintiye uğramaması için eksi kredi kullanma hakkı verilmesi. Afet gönüllüleri: Afete karşı bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve olası bir afet durumunda ihtiyaç duyulabilecek tüm eğitimlerin verilerek afet ve kriz esnasında ilk müdahale kapasitesinin artırılması hedefi.

Ulaşım için elektrikli İsbike: Yeni İsbike istasyonlarının kurulması ve bisikletlerin ulaşım aracı olarak daha efektif kullanılabilmesi için elektrikli bisiklet dönüşümü yapılması.



Yaş alanlar butonu: Her ilçede oluşturulacak kontrol merkezleri ve dijital haritalarına çalışmaları ile ihtiyaç sahibi yaş almış vatandaşların yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlere ulaşımının sağlanması.

Denizler artık daha temiz: File yöntemi kullanarak, İSKİ yetki alanında olan alanlarda, mevcut arıtmalara ek olarak, file yöntemiyle kirlenmenin önlenmesi.

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