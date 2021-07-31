Öncelik yeşil ve dijital

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “60’ın üzerinde sektörü temsil eden TÜGİAD üyelerinin, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkısı için bilgilendirilmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde sektörlerin hazırlıklarını tamamlayarak başarılı bir şekilde yeni döneme başlayabilmeleri büyük önem arz etmektedir” dedi. Çevikel, “Teknolojinin ve teknolojik girişimlerin ülkemizde yayılması ve önem kazanmasında büyük emeği olana TÜGİAD, üyelerinin dijital dönüşümü en verimli şekilde sağlayabilmesi için komisyonlarda çalışmalarını sürdürmekte ve en güncel teknolojik girişimler hakkında bilgi sahibi olunması ve gündemin yakından takip edilmesi için faaliyetlerini sürdürecek” ifadelerini kullandı. Çevikel, şunları söyledi:

KATMA DEĞER VURGUSU

“Her alanda dışa bağımlılıktan kurtulup kendi teknolojisini, kendi sanayisini geliştirip üretebilecek ve bu yönde eğitim reformunu hayata geçirecek bir Türkiye için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yapısal reformlarla desteklenmiş sanayi ve tarım hamlesi, yerelden genele kalkınma için büyük önem arz etmekte. Gençlerin inovatif projelerine devletin melek yatırımcı olarak katılması da çok önemlidir. Çok düşük katma değer sağlayan verimsiz sanayilerden aşamalı olarak çekilmek, kendi teknolojisini üreten orta ve yüksek katma değerli sanayileri geliştirmek asıl hedef olmalıdır. Ekonominin de temeli olan köklü yargı reformunun bir an önce hayata geçirilmesi de önem arz etmektedir. Tüm bunların yanında tarımdan sanayiye, yerelden genele kalkınmacı bir planlama anlayışı ile piyasa dinamiklerini birleştiren bir sistem ihtiyacı kaçınılmazdır. Kıt kaynakları verimli kullanarak daha sağlam bir gelecek kurmak mümkün.”

TÜRK İŞ DÜNYASININ AVRUPA’DAKİ GÜÇLÜ LOBİSİ

“Güçlü üye profili ile Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sunan TÜGİAD, Türkiye’deki ilk ulusal ve tek uluslararası genç iş insanları derneği olma özelliği taşıyor.

1986 yılında kurulan TÜGİAD; genç iş insanlarının liderlik vasıflarını, sosyal sorumluluklarını ve ortak hedeflerini geliştirerek ülke çapında tüm toplumun sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunmak, bireysel ve sosyal gelişimi sağlamak ve kamuoyunda genç iş dünyasının sesi olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemiz henüz Avrupa Birliği üyesi olmadığı halde, Avrupa’da genç girişimcilerin en güçlü temsil kurumu olan, Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for Europe) Geçmiş Dönem Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Avrupa’da 11 ülkeden 300 binden fazla girişimciyi temsil eden Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (JEUNE) Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. TÜGİAD, bugün AB üyesi olmadan AB’nin genç girişimcilerine başkanlık yapan kuruluş olarak ülkemizi gururla temsil etmektedir.”

Faaliyetleri ve hedefleri hakkında dernek tarafından yapılan açıklamadan satırbaşları ise şöyle oldu:

İLK KADIN BAŞKAN NİLÜFER ÇEVİKEL

“TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un da katıldığı 18. Olağan Genel Kurul’da Nilüfer Çevikel, TÜGİAD tarihinin ilk kadın Genel Başkanı seçildi. AK Parti Milletvekilleri Özlem Zengin, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Halis Dalkılıç’ın da katıldığı Genel Kurul’da TÜGİAD, açılımındaki ‘iş adamları’ ifadesini de ‘iş insanları’ olarak değiştirdi. TÜGİAD, kuruluştan bu yana, tam 35 yıl sonra ilk defa bir kadın Genel Başkan seçmiş oldu. Yönetim kurulu üyelerinin yarısının da başarılı kadın sanayicilerden oluştuğu TÜGİAD’ın Başkanı Çevikel, TÜGİAD’ın vizyonunu Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak genç iş insanlarını her yönüyle geliştirmek hedefiyle çalışmak şeklinde özetledi.”

4 ŞUBE 7 KOMİSYON…

“TÜGİAD; Ege, Ankara, Bursa ve Çukurova Şubeleri üzerinden de yerel ekonomiye destek için projeler geliştirmektedir. İş insanlarının gelişimine ve ticarette karşılaştıkları sorunları çözmeye çok önem veren TÜGİAD’ın bünyesindeki Girişimcilik ve İnovasyon, Uluslararası İlişkiler, Parlamento ile İlişkiler, Hukuk, Ticari İlişkiler, İş Geliştirme ve Onursal Üyeler Komisyonları TÜGİAD misyonu yönünde çalışmalar gerçekleştirmektedir. Türkiye’de henüz girişimcilik kelimesi çok kısıtlı bir alanda kullanılırken kurulan ve yıllardır Türk genç girişimcilerine hizmet eden Girişimcilik Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. Avrupa Birliği üyesi olmadan Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu’na (YES for Europe) üye olan TÜGİAD’ın burada çok başarılı programlar yapmasına ve pek çok yeni ortaklığın, işbirliğinin filizlenmesine katkı sağlayan Uluslararası

İlişkiler Komisyonu bulunmaktadır. TÜGİAD’ın büyük birikim barındıran 45 yaşını aşarak asil üyelikleri sona erdiği halde derneğe katkıları sona ermeyen, ülkemizin en önemli iş insanlarını içerisinde barındıran Onursal Üyeler Komisyonu da diğer komisyonlar gibi TÜGİAD’ın ara vermeden çalışan motorları, güç kaynakları olmuştur.”

MİLANO VE ROMA’DA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

“TÜGİAD, G20 Genç Girişimciler İttifakı’nda (G20 YEA) Türkiye’yi temsil eden tek sivil toplum kuruluşu. G20 Ülkelerinin genç iş insanlarını temsil eden ittifakta yıllardır tamamen üyelerinin desteği ve kendi çabaları ile büyük bir lobi gücü oluşturan TÜGİAD, Türkiye’yi en başarılı şekilde temsil etmektedir. Bu yıl 5-9 Ekim tarihlerinde Milano ve Roma’da düzenlenecek olan zirvede de yine TÜGİAD, ülkemizi temsil edecek.”

13 DIŞ TEMSİLCİLİKLE YATIRIM İMKANI

“Türkiye’deki KOBİ’lerin ve girişimcilerin ülke çapında temsilcisi olmasının yanı sıra TÜGİAD yaptığı çalışmalar ile üyelerine yurtdışında da yatırım imkânı yaratıyor; üyelerini uluslararası platformda Vancouver, Toronto, New York, Milano, Selanik, Bükreş, Katar, Brüksel, Londra, İrlanda, Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan temsilcilikleri aracılığıyla destekleyen TÜGİAD, 13 dış temsilcilik ile ülkeler arasında kurduğu ticari köprülerle Türkiye’deki genç iş insanlarının sesinin daha gür çıkmasını sağlayan bir konuma gelmiştir. TÜGİAD, normalleşme adımları ile birlikte yurtdışındaki faaliyetler kapsamında ticari ziyaretlerine de yeniden başlamıştır.”

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ENERJİ ZİRVESİ

“Birçok sektörden ülkenin önde gelen markalarını bünyesinde bulunduran TÜGİAD, Türkiye’nin en büyük enerji şirketlerini de kapsayan güçlü bir yapıdadır. Bu sektörde bulunan TÜGİAD üyeleri, son derece başarılı ve inovatif çalışmalar yürütmektedir. Enerji Bakanı Fatih Dönmez’i ziyaret eden Başkan Nilüfer Çevikel ve beraberindeki heyet, Enerji Bakanı’na enerji sektöründe yapılabilecek iyileştirmelerle ilgili kapsamlı bir rapor sundu. Sektördeki gelişmelerin en etkin isimlerle dile getirilebilmesi için TÜGİAD, Türkiye’nin en büyük enerji zirvesini de gerçekleştirecek. Zirve için yoğun çalışmalar ve görüşmeler yürütülmektedir.”

50 MİLYAR DOLAR DIŞ TİCARET HACMİ

“Türkiye çapında 800’e yakın üyesiyle 60’dan fazla sektörü temsil eden, yaş ortalaması 35 olan dinamik iş insanlarını, 100’den fazla ülke ile ticaret köprüsü kuran ihracatçıları tek çatı altında toplayan TÜGİAD, yıllık 50 milyar dolar dış ticaret hacmi ile Türkiye’nin kalkınmasında stratejik bir rol oynuyor. Genç girişimcilerin ve genç Türkiye perspektifinin günümüz koşullarındaki ideallerini yansıtan TÜGİAD, 35 yıllık geçmişi boyunca Türkiye’nin başarısının genç neslin başarısına bağlı olduğunu savunmuş ve gerek ülkemizde, gerekse diğer ülkelerde genç iş dünyasını başarı ile temsil etmiştir. Bugün TÜGİAD; genç sanayici ve iş insanlarının, Türkiye ve yurt dışındaki en önemli temsilcisi konumundadır.”

GÜÇLÜ VİZYON İLE GELECEĞE YÖN VERİLİYOR

“TÜGİAD’ın vizyonu, Türk genç girişimcilerince ilk sırada tercih edilen, sosyoekonomik değişim, istihdam yaratma ve ekonomik kalkınma konularında karar vericileri, medyayı ve kamuoyunu etkilemeye odaklanmış lider bir sivil toplum kuruluşu olmaktır. Aynı zamanda genç girişimcilerimizin sesi olarak Türk genç girişimcisini dünyaya tanıtmayı hedeflemekteyiz. TÜGİAD, Türkiye’nin ekonomik gücünü ve üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ve uluslararası ekonomik politikaların oluşturulmasına, Türkiye’nin bölgedeki coğrafi ve stratejik gücünü ön plana çıkarmak suretiyle tanıtımına katkıda bulunuyor. Türkiye’nin uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişki, iletişim, temsil ve iş birliği ağlarının geliştirilmesi amaç edinilmiştir. Türkiye ve çevre ülkelerdeki en önemli lobi güçlerinden biri olan TÜGİAD, girişimciliğin bir kariyer olarak algılanmasını sağlamak ve girişimcilik kültürünü yaymak adına Türkiye’de karar vericileri etkileyen, gündem yaratan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Hayat boyu bireysel gelişim ve sürekli eğitim programları ile üyelerinin liderlik ve girişimcilik yeteneklerini artırılması, yurt içi ve yurt dışında üyelerinin ticari menfaatleri için yeni iş olanakları ve uluslararası kurumsal iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.”

ÜYELERLE ANKARA’YA KAPSAMLI ÇIKARMA

“TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, göreve gelmesinin ardından beraberindeki heyet ile istişarelerde bulunmak ve iş dünyası ile ilgili hazırladıkları raporu aktarmak için Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Özlem Zengin ile birlikte AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban’ı Kurul üyeleri ile birlikte ziyaret eden Genel Başkan Çevikel, daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile de bir araya geldi.”

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