Öncelik Siber Güvenlik

BİLGİSAYARLAR ilk çıktığı günden bu güne dek, elektronik sistemler gelişmeye ve kendisini yenilemeye devam etti. İnternetin insan hayatına girişi ile bilikte ise yeni bir kavram ile karşı karşıya kaldık; ‘Siber güvenlik’. İlk olarak evlerimizdeki bilgisayarları, kendi verilerimizi korumak için bir çok virüs koruma sistemi ile donatırken daha sonraları, büyük şirket datalarının saklandığı diskleri siber güvenlik elemanları ile korumaya başladık. Günümüzde gelinen noktada ise hayatımızın her alanında; evde, online alışverişte, ülkelerin savunma sanayilerinde ve hatta otomobillerimizde siber güvenliğe ihtiyaç duyar hale geldik. Çünkü bir otomobili bile artık ona dokunmadan hareket ettirmek mümkün.







HAYAT SANATI TAKLİT EDİYOR

Dünya çapında sinema ve sanatın önde gelen merkezlerinden Hollywood filmlerinde gelecek teması ne zaman işlense, uçan, kendi kendisine hareket edebilen, konuşabilen araçlar görüyoruz. Bugün ise gelecek, geldi: Elektrikli araçlar, ağ bağlantısı ile birbirine bağlanan otomobiller ve otonom sürüş teknolojileri günümüzün hızla yaygınlaşan teknolojileri olarak dikkat çekiyor. Ancak filmlerden gerçek hayata geçen bir diğer konu ise siber korsanlık. Bir çok filmde karşımıza çıkan, online sistemler ve virüsler kullanılarak otomobillerin hacklenmesi günümüzde gerçek oldu. Çinli araştırmacılardan oluşan bir ekip, bir Mercedes-Benz E-Serisi’nde 19 güvenlik açığının keşfedilmesiyle sonuçlanan analiz sürecini anlattı. Bunların içerisinde otomobile dokunmadan, bir bilgisayar yardımı ile hackleyerek hareket ettirme ve çalma dahi bulunuyor.

‘OTOMOTİV ÜRETİCİLERİ SİBER GÜVENLİĞİN FARKINDA’

TÜRKİYE’nin önde gelen siber güvenlik mühendislik şirketlerinden bir tanesi olan İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, dünya üzerinde bir çok araç üreticisinin siber güvenliğin farkında olduğunu ve yatırımlarını bu doğrultuda arttırdığını belirterek, “Türkiye’de kamu ile birlikte bir çok siber güvenlik çalışması yürüttük. Bununla birlikte uluslararası alanda da kurulum, eğitim, işletme, denetleme, inceleme, destek alanlarında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İngiltere’de kamu hizmetleri, Norveç Sağlık Bakanlığı dijital verilerin taşınması ve korunması, Fransa ulaştırma sektörü, Almanya otomotiv sektörü, İsrail ve Katar’da çalışmalar yürüttük ve bu sırada gördüğümüz en önemli şeylerden birisi, otomotiv dünyasının giderek siber güvenliğe daha fazla önem vermeye başlaması oldu. Fabrikalara yapılan yatırım kadar markalar hem kendi verilerinin siber güvenliklerine hem de araçlarının siber güvenliğine önem veriyor” şeklinde konuştu.

NESNELERİN İNTERNETİNDE ÇÖZÜM BLOCKCHAİN OLABİLİR



5 G ile birlikte hayatımıza girecek olan nesnelerin internetiyle sadece otomobiller değil şehirler evler, buzdolapları, ütü, hatta kettle bile teorik olarak hacklenebilir hale gelecek. 2025 yılından sonra ağ bağlantılı açık sistemler, akıllı makineler, ürünler ve sistemler arasında yüksek düzeyde ağ kullanımı nedeniyle blockchain gibi yüksek güvenlik sistemlerini destekleyen veri tabanları kullanılmaya başlanacak. Otomotiv sektöründe olduğu gibi, üretimde, tedarik zincirinde, bir ürünün tükenmesi durumunda akıllı sistemi ve nesnelerin interneti sayesinde otomatik olarak sipariş verebilecek teknolojilerin kurulması yolunda adımlar atılırken, Endüstri 4.0 ve 5G, siber güvenlik için önemli umutlar yaratacak dijital dönüşüm alanı. 5G’nin gelmesiyle Birlikte, nesnelerin interneti çok yaygın hale gelecek. Her gün kimlik doğrulaması ve merkezi sistemlere bağlantı gerektiren milyonlarca cihaz olacaktır. Blockchain, hem doğrulamada hem de bir aygıtın bir bilgisayar korsanı tarafından veya daha az ciddi bir saldırının nesnesi olup olmadığını anlamada yararlı olabilecek bir sistem olacak. Otonom araç teknolojilerinde de ilerleyen dönemde büyük öneme sahip olması bekleniyor.

‘TEKNOLOJİ, SAVAŞLARI DA DİJİTAL ORTAMA TAŞIDI’

İNFRASİS Genel Müdürü Can Sobutay dünyanın süper güçlerinin artık fiziksel savaştan uzaklaştığını vurgulayarak, “Günümüzde geldiğimiz noktada artık savaşlar dahi insanlar üzerinden gerçekleşmiyor. İnsansız araçlarla veya dijital ortamda gerçekleşip bitiyor. Hergün binlerce siber saldırı gerçekleşiyor, bundan bir çoğumuzun haberi dahi olmuyor.

Dünya devi ülkeler birbilerinin silahlarını yalnızca bilgisayar kullanarak, sistemlerine yükledikleri virüsler ile etkisiz hale getirebiliyorlar. Bu sebeple ülke güvenlikleri ve savunma sanayii açısından da siber güvenlik vazgeçilmez bir temel taşı. Biz de bunun için çalışmalar gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.