Öncelik gençler ve istihdam olacak

Daha önce farklı şirketlerle Giresun ve Ordu’da hizmet verdiklerini ve bundan sonra bölgedeki faaliyetlerine Gezmiş Holding olarak devam edeceklerini söyleyen Gezmiş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Gezmiş, yeni yatırımlara da devam edeceklerini açıkladı.

Giresun Doğa Koleji Sosyal Tesisinde düzenlenen açılış etkinliğine Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin ve bölgedeki iş dünyasından önde gelen isimlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Gezmiş, “40 yıllık ticari hayatında fabrikalar, okullar ve yurdun dört bir tarafında yaptığımız 5 bini aşkın konut ile ülke ekonomisine katkı veren, sürekli vergi rekortmenleri arasında yer alan, yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayan ve ulu bir çınar gibi güvenin adresi olarak bölgesinde inşaat sektörünün lideri Gezmişler İnşaat şirketimiz bu holdingin temelini oluşturuyor” dedi. Doğaya saygılı, idealist, girişimci ve dinamik bir vizyonla hareket edeceklerini anlatan Aykut Gezmiş, “Vizyonumuzla yeni yatırımlar, binlerce kişilik istihdam ve katma değer yaratmak önceliğimiz olacaktır. Misyonumuz; gençlerimize iş imkânı yaratmanın daha ötesinde, onlara yol göstermek, ‘yapabilirsiniz’i öğretmek ve örnek olmaktır” diye konuştu.

ODAKTA ENERJİ VE TURİZM VAR

500 kişilik kadroları bulunduğunu belirten Gezmiş, “Senelik 200 milyon TL’lik iş hacmimizi, bu sektörlere yapacağımız yeni yatırımlarla daha da büyütmeyi, enerji ve turizm gibi başka sektörlere de yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. Yatırım yapma konusunda istekli, cesur ve heyecanlıyız. Altını gururla çizmek istiyorum ki pandemi dönemiyle daha da belirginleşen bu ekonomik durgunluk döneminde yatırım yapmayı bu ülkeye yapılacak en büyük hizmet olarak gördük, bu dönemde yatırım yapmaya devam ettik, bundan sonra da devam edeceğiz” dedi.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAR

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, holdingin Giresun’un gelişmesine büyük katkı ve istihdam sağlayacağını ifade etti. Şenlikoğlu, Holding bünyesinde çok daha başarılı işler yapılacağına inandığını vurguladı. Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ve Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, yaptıkları konuşmalarda holdingin Giresun’un her alanda kalkınmasına katkı sunacağını dile getirerek, başarılarının devamını dilediler.

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