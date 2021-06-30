Öncelik enerji verimliliği

Sanayİ ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, sanayide enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik yürütülen “Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi’’ (TEVMOT) Projesi’nin pilot uygulama bölgesi olan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin (AOSB) bu konudaki yetkinliğinin projenin sağlıklı yürümesinde önemli rol oynadığını belirtti.

MOTOR DEĞİŞİMİ

Murat Ar, beraberindeki heyetle ziyaret ettiği AOSB’de, Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen’den projenin işleyişine ilişkin bilgi aldı. Murat Ar, bu konuda aksayan yönler ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenlere ilişkin bölge müdürü Akpınar’ın görüşlerini dinleyip, projeden faydalanan firmalarla da bir araya geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Uzmanları Gürsu Sezen Torun ve Fatma Çil ile UNDP Proje Saha Koordinatörü Özge Renklidağ, AOSB Proje Destek Ofisi uzmanları ile birlikte projeden faydalanan firmaları ziyaret ederek, motor değişimi sonrasında elde ettikleri enerji verimliliği ve diğer faydalar konusunda bilgi alıp, firma yetkililerinin projenin sonraki süreçlerine yönelik beklentilerini dinlediler.

İSTİŞARE TOPLANTISI

Gün boyu devam eden ziyaretlerin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Gül Battal Taşkıran, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, projeden faydalanan firmaların katılımı ile AOSB Seyhan Toplantı Salonu’nda düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, yeşil mutabakatın da temel unsurlarından birisi olan ve karbon emisyonunu azaltıcı unsurlar barındıran enerji verimliliğinin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda AOSB bünyesinde 2019 yılı sonlarında oluşturulan Proje Destek Ofisi’nde Enerji Verimliliği Birimi oluşturulduğuna dikkati çeken Akpınar, “Öncelikli konumuz olan enerji verimliliği için motor değişiminin yanı sıra yapılacak çok şey var” dedi. Akpınar, AOSB Bölge Müdürlüğü olarak üniversitelerle sıkı bir işbirliği içinde olduklarını, proje destek ofisi tarafından sanayicilerin iş birliği yapılan üniversitelerin akademik kadroları ile birlikte ziyaret edilip, birebir görüşmeler yapıldığını ifade ederek, “Bu ziyaretlerde karşılaştıkları sorunlara vakıf oluyor, beklentilerini ve önerilerini dinliyoruz” dedi.

‘MOTOR DEĞİŞİM SÜREÇLERİ HIZLANDIRILMALI’

Akpınar, TEVMOT Projesi’nin pilot uygulama bölgesi olarak da proje başladığı tarihten itibaren birebir ziyaretlerin yapıldığını, aksayan yönlerin tespit edildiğini ve sanayicilere bu konuda yol gösterici çalışmalar yapıldığını anlatarak, “Pilot proje uygulama bölgesi olarak 15 KOBİ’de 110 adet motor değişimi planlandı. Şu ana kadar 4 ya da 5 firmanın toplam 25 adet motor değişimi yapıldı” dedi. Akpınar, projenin bundan sonraki sürecinde, bu çalışmalara olan inancın yükseltilmesinin büyük önem taşıdığını, bu nedenle motor değişim süreçlerinin hızlandırılması, kamu desteklerinin daha fazla ve daha efektif olarak aktarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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