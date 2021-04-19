Öncelik enerji ve su yatırımları

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, 2011 yılında göreve geldiklerinde, sanayicilerin de ilk taleplerinin elektrik enerjisi sorunlarına çözüm olduğunu hatırlattı. Aydın elektrik enerjisi konusundaki süreci şöyle anlattı; “İki çözüm yolundan biri kendi enerji santralimizi kurup elektrik üretmek, diğeri de iletim hattına direk olarak bağlanmaktı. Biz önce ilk yoldan ilerledik ve bölgemizde ilk etapta 14 daha sonra 21 MW gücünde doğalgaz çevrim santrali kuracak bir yatırımcı ile anlaştık. 10 yıllık yap işlet devret anlaşmasına göre santralimiz çalıştı ve 10 yıl doldu. Doğalgaz fiyatlarının yüksekliği nedeniyle santrali bu yılbaşında kapattık. Çünkü elektrik fiyatlarımız diğer bölgelere göre yüksek kaldı. Bizim santralimiz şu anda emre amede halde. Elektrikte kesintisiz, kaliteli ve uygun fiyatlı temin için bir indirme merkezinin devreye alınması üzerinde çalışıyoruz.”

‘ENERJİYE YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ’

Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin kendi yenilenebilir enerji santralini kurma konusunda adım atmaları gerektiğini vurgulayan Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın, “Biz bir hidroelektrik santral (HES) projesi ürettik ancak kredilendirme konusunda şu an uygun bir ortam olmadığı için bekliyoruz.

Yine yenilenebilir enerji konusunda bölgemizde güneş enerji santrali ile ilgili bir fizibilite çalışması yürüttük. Bölgedeki tüm çatıları kullandığımızda, tükettiğimiz elektriğin yüzde 20’sini karşılayabiliyoruz. Çıkan sonuç fizıbıl olmadı. Ancak enerji temini ve arzında, istikrarlı ve rekabetçi bir yapı oluşturmak önceliğimiz” şeklinde konuştu.

BUHAR MERKEZİ DEVREYE ALINDI

Tekstil firmaları ağırlıklı bir organize sanayi bölgesi olarak, boyahaneler kaynaklı su tüketimi ve buhar ihtiyacının fazla olduğunu belirten Yunus Aydın, bu konudaki çalışmaları ile ilgili de şu bilgileri verdi; “60 milyon TL bir yatırımla özel sektör-OSB eşit ortaklığında buhar merkezimizi kurduk. Her firmanın tek tek buhar ihtiyacı için kontrolsüz yakıt ve su tüketiminİ engelleyerek çevreyi kirletmesinin de önüne geçtik. Buhar ihtiyacını merkezileştirilmiş kontrollü üretimimiz ile karşılayarak, karbondioksit salınımını yüksek oranda azaltmış durumdayız.

YERALTI SULARI KULLANIMI AZALTILACAK

Uludağ OSB’de boyahaneler kaynaklı yeraltı su tüketimi yoğun. Benim çocukluğum burada geçti. Eskiden bir metre kazıldığında su çıkardı, şimdi yeraltı suları en iyi 200 metrelere indi. Bu böyle giderse, 10 yıl sonra burada bir tane boyahane çalışmaz. Dolayısıyla OSB yönetimi olarak biz suyun tekrar geri dönüşünü sağlayacak endüstriyel tesisler planlıyoruz. OSB’miz Bursa’daki Yeşil Çevre Atıksu Arıtma Kooperatifine üye. Bölge firmalarımız atık su deşarjlarını buraya yapıyor. Ancak biz kendi arıtma tesisimizi kurup çalıştırmak ve oradan çıkan suyu ileri arıtmaya tabi tutup yeniden üretimde kullanmak için projeler geliştirdik. Başka türlü kurtuluşumuzun olmadığını biliyoruz. Bu projemiz için hedefimiz 2023 yılı.”

Başkan Aydın, tekstil ağırlıklı ve yerleşim yerlerinin içinde kalan bir bölge olarak, su ve hava kirliliği hassasiyetini en üst noktaya taşımak için çaba gösterdiklerini belirtti ve “Uludağ Üniversitesi ile birlikte Bursa’daki 6 OSB, hava kirliliği ve filtre sistemleri ile ilgili ortak çalışmalarımız devam etmektedir.”

ULUDAĞ OSB’NİN DOĞUŞU

Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın, Gürsu Organize Sanayi Bölgesi ve Kestel 2 Sanayi Bölgesi’nin birleşmesiyle kurulan Uludağ OSB’nin doğuşu ve alt yapı yatırımları ile ilgili de şunları söyledi: “Kestel 2 sanayi bölgesi ıslah OSB düzenlemesinden OSB olamadı, çünkü yüzde 8 donatı alanı şartını karşılayacak alanı ve finans gücü yoktu. Gürsu olarak biz OSB’ydik ama 870 civarında küçük hisse sahibi nedeniyle kamulaştırma yapmak, imar planı yapıp uygulamak büyük sorun. İki sınır komşusu olarak birleşmeye karar verdik ve Uludağ OSB doğdu. Şu an iki bölge arasında fiziki bağlantı oluşturmak kamulaştırmaları bitirdik, Mayıs ayı yolu açıp alt yapılarımızı bağlayacağız. Kestel 2 genişleme bölgemizde şu an yağmursuyu ile kanalizasyon hatlarının ayrılması yatırımı yaptık. Elektrik hatlarının yeraltına alınmasına devam ediyoruz. Doğalgaz dağıtım şebekesini de yenileyeceğiz.”

KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI…

Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın, bölgedeki kamulaştırmaların yüzde 90’ını bitirdiklerini belirterek, “10 yıl önce yüzde 8 donatı alanları konusunda eksi 47 bin metrekarede olan bölgemizi bugün hem bu şartı yerine getirmiş hem de 50 bin metrekare alanı olan bir duruma getirdik. Devam eden kamulaştırmalarla OSB’nin 100 bin metrekare arsası olacak. Bu alanları yatırıma kazandıracağız. 2023’te sorunlarını çözmüş, 1 milyar dolar ihracatı olan bir bölge yaratmak amacımız” şeklinde konuştu.

SANAL TEKSTİL FUARI YAPILDI

Pandemi döneminde bölgede üretim kapasitesinin yüzde 28’leri gördüğünü, bunu elektik ve doğalgaz tüketimlerinden kolayca anlayabildiklerini anlatan Yunus Aydın, “Normalleşmeyle birlikte kapasite yüzde 70’lere ulaştı, bunun en kısa zamanda yüzde 90’ların üzerine çıkacağını umuyoruz. Zorlu süreçte bölgemizde yoğun olan tekstil sanayimize katkı için Türkiye’de ilk kez olarak Kasım ayı başında sanal tekstil fuarı gerçekleştirdik. Verimli sonuçlar aldığımız bu fuarı bu yıl da yenilemek istiyoruz” dedi.

EĞİTİM VE TEKNOLOJİ YATIRIM

Sanayinin özellikle ara eleman konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını vurgulayan Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın, bu yönde bölgede bir teknik eğitim verecek kolej projesini hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi. Aydın ayrıca Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile protokol imzaladıklarını, 2023 yılına kadar Uludağ OSB’de bir Ar-Ge merkezi oluşturacaklarını belirtti.

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