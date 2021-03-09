Öncelik cinsiyet ve fırsat eşitliği

Bu yıl dünyanın öncü bankalarının da dahil edildiği endekste Akbank bankalar arasında ilk 5’te yer alırken, gelişmekte olan piyasaların en iyisi seçildi.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, “Sürdürülebilirliği iş stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizde öncelik verdiğimiz dört temel değer alanından biri olan ‘insan ve toplum’, çeşitlilik ve kapsayıcılık faaliyetlerimizi içeriyor.

Akbanklıların farklı bireysel özelliklere sahip olduğunun bilincinde olarak cinsiyet ve fırsat eşitliği konularındaki çalışmalarımızı önceliklendiriyoruz. Bireysel özelliklerden bağımsız, tamamen uzmanlık ve yetkinliklere odaklı süreçler işletiyor, belirlediğimiz hedefler doğrultusunda yaptığımız kapsamlı ölçümlerle uygulamalarımızı değerlendiriyor, iyileştirme gerektiren alanlarda da çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Farkındalık oluşturma gayretimizin, taahhütlerimizin ve eşitlikçi, kapsayıcı uygulamalarımızın uluslararası kurumlarca tasdik edilmesinden gurur duyuyoruz” diye konuştu.

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