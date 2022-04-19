‘Önceliğimiz tam bağımsız teknoloji’

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TEKNOLOJİK bağımsızlık olmadan tam bağımsızlığın sağlanamayacağını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin henüz orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yatırım noktasında hala istenilen seviyede olmadığına dikkat çekti. Yozgat’ta 16 milyon liralık yatırım bedeli olan Northtech İleri Teknoloji Fabrikası’nın açılışında konuşan Bakan Varank, “Tekstilin, gıdanın, tarımın tabi ki başımızın üstünde yeri var. Ancak bunların yanına yüksek katma değerli alanları daha fazla koymamız gerekiyor. Çünkü bir ülkenin gerçek kalkınması, vatandaşlarının refahı asıl buradan geçiyor. Daha da ötesi siyasi bağımsızlık hususunda öncelik yine teknolojik bağımsızlıktadır. Teknolojik olarak bağımsız olmadan tam bağımsızlığa ulaşmak mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.

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11 MİLYON KAYNAK

Bakan Varank, konuşmasında Bozok OSB ve Fuat Oktay OSB’ye 2022 yatırım programında 11 milyon lira ödenek ayırdıklarını belirterek, “İlimizin OSB sayısı son 19 yıldaki yatırımlarımızla 4’e çıktı. Bugün üretime geçen 49 parsellerde 3 binin üzerinde istihdam sağlanıyor. İnşallah tüm parsellerde üretime geçilmesiyle bu sayı yaklaşık 9 bine ulaşacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak üretim ve istihdamın dinamosu olan OSB’lerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Bozok OSB’de altyapı yatırımları tamamlandı. Başvurular alındı. Tahsisler yapılmaya başlandı. Yine Fuat Oktay OSB’de de arazi tahsislerine başlandı. Artık bundan sonrası iş insanlarımızın, yatırımcılarımızın omuzunda. İç Anadolu’nun yükselen yıldızı Yozgat’taki bu OSB’lerde fabrikaların hızlıca yükseleceğinden hiç şüphemiz yok” diye konuştu.

16 MİLYON LİRALIK FABRİKA YATIRIMI

AÇILIŞI yapılan fabrikanın gerçekleştireceği üretimle cari dengeye katkı sağlayacağını kaydeden Bakan Mustafa Varank, “16 milyon liralık yatırım ile kurulan bu fabrika bugün 80 kişiye istihdam sağlıyor. Bu yenilikçi fabrikamız sayesinde Sinyalizasyon Sistemleri, Elektromekanik Sistemleri, Akıllı Trafik Sistemleri, Yolcu Bilgilendirme Sistemleri ve Tıbbi Cihaz gibi yüksek teknolojili ürünlerin üretimi Yozgat’ta yapılıyor. Firma kurulduğundan beri demiryolu sinyalizasyon ekipmanları üreterek şu ana kadar yaklaşık 160 milyon Euro’luk bir ithalatın önüne geçmiş oldu. Öncelikli olarak ithalatın önünü kesmeye çalışan firma inşallah yakın zamanda ihracata da başlayacak” dedi.

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‘CÖMERT TEŞVİKLERLE ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ’

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, yeni nesil yazılımcı okulları ve daha birçok girişimle geleceğin teknoloji uzmanlarını bugünden yetiştirdiklerini söyleyen Mustafa Varank, elektrikli araçlar, yapay zekâ, dijital dönüşüm gibi her alanda var olmak için proaktif hareket ettiklerini ifade etti. Bakan Varank, cömert teşviklerle yatırımcıların yanında olduklarını ve desteklerin süreceğini de kaydetti.