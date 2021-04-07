‘Önceliğimiz dijital dönüşüm’

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) 18. Olağan Genel Kurulu’nda, Nilüfer Çevikel, TÜİGAD’ın tarihindeki ilk kadın genel başkan seçildi. Yeni dönemin yol haritasını açıklayan Çevikel, Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda sürdürülebilir üretim ve yeni ekonominin temeli olan dijital dönüşümün öncelikli çalışma alanları olacağını söyledi. TÜGİAD’ın Genel Kurulu’na TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile birlikte AK Parti Milletvekilleri Özlem Zengin, Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Halis Dalkılıç da katıldı.

ARTTIRMAK GEREKİYOR

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak genç iş insanlarını her yönüyle geliştirmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Amacımız, Türk girişimcisinin Türkiye’de ve dünyada sesi olabilmek. Ulusal ve uluslararası arenada Türk girişimcisini en iyi şekilde tanıtabilmek adına lobi oluşturmak, üyelerimizin vizyonunu geliştirerek, onlara dünyanın kapılarını aralamak bizim 35 yıldır en önemli hedeflerimiz arasındadır. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda da duyarlılığımızı arttırmamız gerekir. Tükenmez dediğimiz kaynaklarımız tükenmek üzere. Muasır medeniyetler seviyesine ancak kadınların çalıştığı bir toplum ile gelebiliriz” diye konuştu.

‘DOĞRU AKTARMALI’

TÜGİAD’ın açılımındaki ‘iş adamları’ ifadesini ‘iş insanları’ olarak değiştirdiklerini de kaydeden Çevikel, “Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların artık karar verme mekanizmalarında bulunmalarını, yönetici kadrolarda çalışmalarını istiyoruz. Sanayinin omurgasını oluşturacağına inandığımız dijital dönüşüm de yıllardır TÜGİAD’ın en çok yatırım yaptığı ve uğruna bütün dünyayı dolaştığı en kritik konulardan biri. Teknoloji üretmek, genç beyinlerin işidir. Biz üyelerimizle bu alanda da çok başarılı işlere imza atacağımıza inanıyorum. Yalnızca TÜGİAD üyeleri değil, ülkemiz kazanacak. Arkadaşlarımızın kendi alanlarını sektörel olarak çok iyi takip etmeleri ve sorunlarımızı doğru yerlere doğru şekilde aktarmamız çok önemli. TÜGİAD’ın 35. yılına başarıyla gelmesini sağlayan tüm eski başkan, yönetim ve üyelerimize teşekkürü bir borç biliyor ve Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Genel kurulda TÜGİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı’na Ali Yücelen oybirliği ile seçildi. İlk yönetim kurulu toplantısında da görev dağılımı belli oldu. Başkan yardımcılıklarına Zafer Yıldırım, Gürkan Yıldırım, Tolunay Yıldız ve Şanser Kadoğlu; muhasip üyeliğe Beril Pınar Tandoğan seçildi. Sicil disiplin kurulu başkanlığına Ömer Kocakuşak, denetleme kurulu başkanlığına Şerife Faidelibaş seçildi.

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