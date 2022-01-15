Önce pik sonra tek hane

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun ocak ayında pik noktaya ulaşmasını, buna karşın dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte mayıs ayından itibaren düşüş yaşanacağını, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının bazdan çıkmasıyla sene sonunda da anlamlı bir düşüşün geleceğini söyledi. Nebati, “Ben seçime tek haneli enflasyonla gideceğim 2023 Haziran ayında” dedi.

ARALIK AYININ KAMBURUNU TAŞIYORUZ

Bakan Nebati, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, yıllık enflasyonun kurdaki yükseliş, ücret artışları, yeniden değerleme oranı kapsamında yapılan artışlar gibi etkenlerle ocak ayında pik noktasına ulaşmasını öngördüğünü anlatarak, bu noktada kurun stabil hale gelmesinin ise bir avantaj olduğunu söyledi. Nebati, “Biz şu anda aralık ayının kamburunu taşıyoruz. Yazın gerek gıda fiyatlarındaki gevşeme ki şu an dünyada bir enflasyon da var, bu ikisinin etkisinin azaldığı bir döneme giriyoruz. Enerji ihtiyacımızın azalması, gıda fiyatlarındaki normalleşmeler bizim artık yeni bir patikaya girdiğimizi gösteren en önemli aylar olacak” diye konuştu.

Haberin Devamı

PİYASADAKİ İŞTAHI GÖRÜYORUM

Nebati, 2022 için büyüme beklentilerinin sorulması üzerine de “İddialı bir şey söylüyorum; büyümeyle ilgili de ben piyasadaki iştahı görüyorum” dedi. Nebati aynı süreçte büyüme için de tek haneli bir rakam öngördüğünü söylerken, “Tek hane olacak zaten de, ben iyi bekliyorum. Türkiye’ye kendi halinde bıraksanız bile yüzde 5 büyür” diye ekledi.

DTH’LARDAN YÜZDE 15 GELDİ

Kur korumalı mevduat uygulamasından çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını anlatan Nebati, “Buradan aldığımız miktar çarşamba günü itibarıyla 126 milyar lirayı geçti. Şunu gösteriyor; günde ortalama 10 milyar TL sisteme dahil oluyor. Bunun yaklaşık yüzde 15’i DTH’lardan geliyor. TL’den dövize gidecekler artı, dövizden buraya gelenler var, bu çok önemli ve iyi bir para” dedi. Benzer yeni enstrümanların da zamanla devreye alınacağını anlatan Nebati, “Bunlar özümsendikten sonra oraya da farklı kanalları geliştirmemiz lazım. Bir enstrümanı tam bitirmeden ikincisiyle ilgili açıklama yaptığınız zaman bir kararsızlık olabiliyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

Nebati, sisteme giren paraların tekrar dövize dönüşmemesi ya da gereksiz harcanmaması için bir dizi önlem alınacağını söylerken de “Üretim odaklı, proje odaklı destek vereceğiz. Şimdi KGF’yi getiriyoruz mesela. Çalışıyoruz, fazla bir süresi yok. Bitiririz bu ay” dedi. Nebati süper bono ile ilgili bir soruya, “Süper bono yok. Böyle bir şeyi doğru bulmuyoruz” ifadesini kullandı.

'KDV’DE ÇOK HEYECANLIYIM'

KDV ile ilgili çalışmalara yönelik “KDV ile ilgili hakikaten çok heyecanlıyım” diyen Nebati, sadeleştirmenin yalnızca oranlarda değil, sektör içerisindeki farklı oranları da kapsayacağına işaret etti. Nebati, “Vatandaş ne ödediğini bilecek çünkü yüzde 1, 8, 18 gibi farklı oranlar var. Daha önemlisi üretici, imalatçı, satıcılar bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorlar bunu düzenlemiş olacağız. Üçüncüsü KDV iadeleriyle ilgili sorun yaşıyoruz; 1 ile alıyor 8’le, 18 ile alıyor 8 ile satıyor. Burada da sadeleştirmeyi sağlayacağız” diye konuştu.

Haberin Devamı

ENFLASYONU ÇÖZECEĞİZ

Kurdaki yükselişlerin önlenmesinin ardından Türkiye’nin ekonomideki yeni hedefinin enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Nureddin Nebati, “Şimdi biz enflasyonu çözeceğiz. Ondan sonra 2022 yılı tam bir dönüş, istikrar ve işlerin oturduğu bir yıl olacak. Önümüzdeki yıl bu sohbeti yaparsak, yapacağımız sohbette faizde, enflasyonda ve kurdaki bütün olumlu değişimlerin nasıl gerçekleştirildiğini siz bana soracaksınız. Çünkü enflasyon denilen şey üç günlük bir iş değil ki, faiz oranlarının inmesi, çıkması hızlı bir etki gösterir ama kur ataklarının Türkiye’deki etkisini yadsımak, görmezden gelmek, kur ataklarının bu kadar hızlı etkili olduğunu görmezden gelmek kadar tehlikeli bir şey olabilir mi?” diye konuştu.

Haberin Devamı

PİYASADA FAİZLER YAKINSAMAYA BAŞLADI

Piyasa faizlerindeki patika ve finansal aktarım mekanizmasında görülen kopukluğa ilişkin de değerlendirmeler yapan Nebati, uyumsuzluğun başlangıçta “Merkez Bankası dayanamayacak, faiz artıracak” söyleminden kaynaklandığını ancak “oluşan güvenle” birlikte bu farkın da kapanmaya başladığını söyledi. Nebati, “Şimdi baktığınız zaman mevduat faiz oranları da Merkez Bankası’na yakınsamaya başladı. Dolayısıyla birbiriyle dengeli bir döneme girildiğini ben görüyorum” ifadesini kullandı. Kamu bankalarının dolar kuru 14’e yaklaştığı zamanlarda satış yaptıkları iddiası üzerine Nebati, bu konuda “Biz şu anda izliyoruz” demekle yetinirken, Türkiye’nin olumsuz gelişmeler karşısında izleyici kalmayacağı yönündeki sözlerini yineledi.