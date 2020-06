Önce düğün sonra turist

Koronavirüs salgınının etkilerini azaltması ve yavaş yavaş normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte virüs sürecinde derinden etkilenen turizm sektöründe de hareketlilik başladı. İlk olarak yerli turist hareketi hız kazanırken, henüz yabancı turist gelişleri başlamadı. Turist noktasında gelişmeler bu şekildeyken, oteller için büyük gelir kalemi olan toplantı, kongre ve düğün gibi organizasyonlar da pandemi sürecinde sıfırlandı. Normalleşme adımları ile birlikte düğünlerde ve az sayıda kişinin katılacağı toplantılarda yeniden hareketlilik beklendiğini kaydeden Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, yurtdışı katılımlı büyük kongrelerin ise en erken 2021’de itibaren düzenlenebileceğine dikkat çekti.

YÜZDE 50 KAPASİTE

Pandemi başlamadan önce otellere çok ciddi düğün ve toplantı yapıldığına dikkat çeken Eresin, “Ancak salgınla birlikte özellikle düğün tarihleri ertelenmeye başladı. Düğünlerin yapılacağı tarihlerin belirlenmesinin ardından talepler yeniden yoğunlaştı. Örneğin pandemi öncesinde 500 kişilik bir düğün için anlaşma yapmıştık. Düğünü 600 kişi kapasiteli bir salonda yapacaktık. Ancak pandemiyle birlikte sosyal mesafe kuralı hayatımıza girdi. Bu düğünü hemen 1100 kişi kapasiteli salona aldık. Çünkü salon kapasiteleri yüzde 50 düştü. Geçmişte düğünlerde salonun boş gözükmesi hoş karşılanmazdı. Şimdi ise düğün sahipleri boş gözükecek salonlara yoğunlaşıyor” diye konuştu.

TÜRKİYE AVANTAJLI

10-20-50 kişi katılımlı toplantılar için de otellere talebin gelmeye başladığını dile getiren Eresin, “Toplantılar için de bir duraklama oldu. Ancak şehir otelleri olarak bu organizasyonların bir an önce başlamasını bekliyoruz. Yurtdışı katılımlı büyük kongreleri düzenlemek ise şu an için zor. Bu tip organizasyonlar en erken 2 yıl öncesinden ayarlanıyor. Dünya virüsle boğuşurken kimse büyük organizasyonları şu an düzenlemek istemez. Büyük kongrelerin 2021’den itibaren yeniden Ancak kongreler konsunda koronavirüs süreci bize bir avantaj sağlayabilir. Çünkü kongre düzenleme konusunda önümüze geçen ülkelerle şartlarımız eşitlenecek. 2021 itibariyle kongre düzenleme konusunda Türkiye ön plana çıkabilir” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNE ÇIKABİLİRİZ

Bütün enerjileriyle şimdiden 2021’e yoğunlaştıklarına dikkat çeken Müberra Eresin, “Hastalığın tamamen kontrol altına alındığı varsayımından yola çıkarsak, 2021’de bütün dünyada insanlar tekrar seyahat etmek isteyecekler. Başarılı sağlık sistemimizi de kullanarak bizim sağlık turizmde öne çıkmamız çok mümkün. Bu süreyi iyi kullanmamız lazım. Dolayısıyla 2021’e umutla bakıyoruz” diye konuştu.

TURİST HAREKETİ EYLÜLDE

Yabancı turist için Kültür ve Turizm Bakanlığı çeşitli ülkelerle temaslarını sıklaştırırken, turizm sektörü temsilcileri de yeni döneme ayak uydurmak için çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda turizm sektörünü bir grup gazeteciye online toplantıda değerlendiren Müberra Eresin, kıyı bölgelerinde yerli turistten kaynaklı hareketliliğin arttığını ancak şehir otellerinde bu hareketliliğin olmadığını söyledi. Şu an şehirlerde bir çok otelin kapalı olduğuna dikkat çeken Eresin, şehir otellerinde hareketliliği eylül-ekim aylarında öngördüklerini açıkladı.