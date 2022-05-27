On binlerce taksiciye müjde! Bedava tatil imkanı geldi

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İstanbul'da on binlerce üyesi bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyelerine ücretsiz tatil imkanı sunmaya başladı. İzmir'in Dikili ilçesinde Çandarlı mahallesinde bulunan eğitim ve dinlenme tesisinde taksici esnafı ücretsiz olarak tatil yapabilecek.

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1 Haziran 2022'den itibaren ücretsiz tatil yapılacak olan tesiste rezervasyon yaptırılarak konaklama gerçekleştirilecek.

AKSU: TAKSİCİ ESNAFIMIZIN HİZMETİNDE

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tesisle ilgili önemli bilgiler verdi. Esnaf odasına üye olan taksi plakası sahibi ve şoför esnafının tesisten yararlanabildiğini, aileleriyle de gelebilecekleri bir tesis olduğunu söyledi.

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Aksu tesiste konaklama ve sabah kahvaltısının tamamen ücretsiz olduğunu ve rezervasyon yaptıranların 5 gün boyunca ücretsiz olarak imkanlardan faydalanabileceğini belirtti.

Denize sıfır olan tesisle birlikte Aksu "Pandemi sürecinde esnafımız bayağı bir etkilendi, mağdur oldu, tatil yapamadı. Esnafımızın öz malı olan tesisimizi sürekli olarak esnafımızın ve emekçi şoför arkadaşlarımızın hizmetine ücretsiz sunuyoruz" dedi.

TAKSİCİ ESNAFINI RAHATLATAN KARARLAR ALINDI

Ticari taksilerle ilgili önemli kararlara imza atan İTEO, taksimetre zammı ve araç yaş sınırının yükseltilmesiyle birlikte esnafa nefes aldıran gelişmeler yaşattı. Böylece esnaf ağır yük altından kurtuldu ve geleceğe yönelik planlamalarını daha net şekilde gerçekleştirmeye başladı.