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On binlerce taksiciye müjde! Bedava tatil imkanı geldi

#Taksi#Esnaf#İTEO
On binlerce taksiciye müjde Bedava tatil imkanı geldi
Burak TAŞÇI

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İzmir'in Dikili ilçesi'nde bulunan eğitim ve dinlenme tesisini faaliyete aldı. Bundan sonra taksiciler ücretsiz olarak tatillerini tesislerde yapabilecekler.

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İstanbul'da on binlerce üyesi bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyelerine ücretsiz tatil imkanı sunmaya başladı. İzmir'in Dikili ilçesinde Çandarlı mahallesinde bulunan eğitim ve dinlenme tesisinde taksici esnafı ücretsiz olarak tatil yapabilecek.

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1 Haziran 2022'den itibaren ücretsiz tatil yapılacak olan tesiste rezervasyon yaptırılarak konaklama gerçekleştirilecek.

On binlerce taksiciye müjde Bedava tatil imkanı geldi

AKSU: TAKSİCİ ESNAFIMIZIN HİZMETİNDE

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu tesisle ilgili önemli bilgiler verdi. Esnaf odasına üye olan taksi plakası sahibi ve şoför esnafının tesisten yararlanabildiğini, aileleriyle de gelebilecekleri bir tesis olduğunu söyledi.

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On binlerce taksiciye müjde Bedava tatil imkanı geldi

Aksu tesiste konaklama ve sabah kahvaltısının tamamen ücretsiz olduğunu ve rezervasyon yaptıranların 5 gün boyunca ücretsiz olarak imkanlardan faydalanabileceğini belirtti.

Denize sıfır olan tesisle birlikte Aksu "Pandemi sürecinde esnafımız bayağı bir etkilendi, mağdur oldu, tatil yapamadı. Esnafımızın öz malı olan tesisimizi sürekli olarak esnafımızın ve emekçi şoför arkadaşlarımızın hizmetine ücretsiz sunuyoruz" dedi.

On binlerce taksiciye müjde Bedava tatil imkanı geldi

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TAKSİCİ ESNAFINI RAHATLATAN KARARLAR ALINDI

Ticari taksilerle ilgili önemli kararlara imza atan İTEO, taksimetre zammı ve araç yaş sınırının yükseltilmesiyle birlikte esnafa nefes aldıran gelişmeler yaşattı. Böylece esnaf ağır yük altından kurtuldu ve geleceğe yönelik planlamalarını daha net şekilde gerçekleştirmeye başladı.

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#Taksi#Esnaf#İTEO

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