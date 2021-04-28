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Ekonomi
Haber Giriş: 28.04.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

Ölümlü kazaya karışmıştı... İngiltere'den çok konuşulacak karar

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Ölümlü kazaya karışmıştı... İngiltere'den çok konuşulacak karar

İngiltere hükümeti, dünyada ilk kez sürücüsüz araçların kullanımına izin veren ülke oldu. Otomobil sektöründe çığır açan yenilik olarak tanımlanan adımla otoyollarda 60 km altındaki hızda sürücüsüz otomobiller görülecek. Geçtiğimiz günlerde Tesla'nın sürücüsüz otomobilinin kazası çok konuşulmuştu.

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı aldığı yeni kararı duyurdu. Karara göre sürücüsüz otomobillerin otoyollarda yer almasına izin verildi. Bakanlık, araçları şeritte tutmak için sensörler ve yazılımlar kullanan, kendiliğinden hızlanan ve fren yapan Otomatik Şerit Tutma Sistemlerinden (ALKS) başlayarak, ülkenin otonom araç sistemlerinin güvenli kullanımına yönelik karayolları trafik kanunu değiştireceğini duyurdu.

Sürücüsüz Tesla kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti
Sürücüsüz Tesla kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti

ALKS teknolojisini kullanan otomobiller şimdilik saatte 60 km altındaki hızlarda ve şehrin herhangi bir yerinde değil otoyollarında görülecek. Motor Üreticileri ve Tüccarlar Topluluğu CEO'su Mike Hawes konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Otomotiv endüstrisi, İngiltere'yi yol güvenliği ve otomotiv teknolojisinde öncü konuma getirecek bu kararı memnuniyetle karşılıyor" dedi.

Tesla kazalarının sorumlusu otopilot mu dikkatsiz sürücüler mi
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OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE BÜYÜK YENİLİK

İngiltere'nin bu adımı önemli kabul edilirken, otomobil ve teknoloji şirketleri de durmadan sürücüsüz otomobil için çalışıyor.  Büyük otomobil üreticilerinin çoğunluğu ile teknoloji devleri, ciddi bir potansiyele sahip olan otonom araç pazarı için yatırımlar yapıyor. Ford ve Google gibi iki önemli şirket arasında ortak çalışmalar başlatıldı. Amerikan teknoloji grubu, "Waymo Driver" yazılımını dünyadaki otomobil üreticilerine pazarlamayı umuyor. Otonom otomobilin, insanların araçlarla olan ilişkisini tamamen değiştireceği düşünülüyor.

Tesladan ölümlü kaza sonrası açıklama: Sürücü koltuğu boş değildi
Tesla'dan ölümlü kaza sonrası açıklama: Sürücü koltuğu boş değildi!

2035'E KADAR YÜZDE 40'I SÜRÜCÜSÜZ OLACAK

Otonom sürüş teknolojisinin yaygınlaştırılmasında ön saflarda yer almak isteyen İngiliz hükümeti, 2035 yılına kadar ülkedeki yeni araçların yüzde 40'nın bu teknolojiye sahip olacağını öngörüyor. Ayrıca bu alanda 38 bin vasıflı kişinin çalışabileceği tahmin ediliyor.

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