Olumlu bir adım, devamı gelmeli

Pandemi döneminde, pandemi bakım hizmetine bin 124 TL ödenecek. İmmün plazma tedarik ve uygulamalarına yapılacak ödeme bin 318 TL olurken, pandemi birinci basamak yoğun bakım hizmeti için 370 TL, ikinci basamak yoğun bakım hizmeti için 788 TL, üçüncü basamak yoğun bakım hizmeti içinse bin 485 TL ödeme yapılacak. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Başkanı Reşat Bahat, yapılan düzenlemeyle SUT fiyatlarında yüzde 7-8 düzeyinde artış olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Bu düzenlemenin hızını eleştirebilirim. Ancak sonuçta yoğun bakım hastalarının tümü için uygulanması değerli bir şey. Para kazanmak için talepte bulunmuyoruz. Bizim cirolarımız yüzde 60 düştü. Ama baktığınızda hastaneler olarak bu savaşın askerleriyiz. İlaç ve personelimiz de bizim silahlarımız. Bu nedenle orduyu desteklemek gerekiyor. Bunun devamında da destekleyici adımların hızlıca atılmasının çok kıymetli olacağını düşünüyoruz.”