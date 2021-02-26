Oluklu mukavva ambalaj sektörü 2020'yi büyümeyle kapattı

OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan oluklu mukavva sektörünün 2020 yılı rakamlarına ilişkin bilgiler vererek 2021 planlarını anlattı.

Türkiye’de reel sektöre güç katan sektörlerden biri olan oluklu mukavva ambalaj endüstrisinin, yaşanan zor süreçlere rağmen 2020’yi büyümeyle kapattığını aktaran Sükan, "2020 pandemi nedeniyle iş dünyasını zorlayan, bazı sektörlerde üretimleri durduran bir yıl olarak kayıtlara geçti. Oluklu mukavva ambalaj endüstrisi 2020’yi geçtiğimiz yıla oranla yüzde 12 büyüme ile tamamladı. Tedarik zincirinde kritik öneme sahip olan oluklu mukavva ambalaj, pandemiye rağmen üretimini çalışanlar için gerekli tedbirleri de alarak aralıksız sürdürdü. Gıda, ilaç, temizlik ve tıbbi malzeme gibi birincil öncelikli tüketim maddelerinin, depolanması, taşınması ve ulaştırılmasında kritik rol oynayan oluklu mukavva sektörü toplumun elzem tüketiminin kesintisiz karşılanması için pandemi sürecinde aralıksız çalıştı." diye konuştu.

Sükan, Türkiye’de oluklu mukavva sektörünün üretiminin 2020’de 2,5 milyon ton ve 4,5 milyar metrekare seviyelerine ulaştığını belirterek, "Ülkemiz oluklu mukavva ambalajları sektörü Avrupa’da en büyük 6. büyük pazar konumunda. Ciro açısından yıllık 15 milyar TL’ye yaklaşan oluklu mukavva sektörü, 12 bine yakın çalışanı ile çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdi. Sektörün toplam istihdam etkisi 25 bin kişi olurken, sektörün temas ettiği kişi sayısı ise 100 bine yaklaşıyor." bilgilerini verdi.

OMÜD olarak oluklu mukavvanın üstün özelliklerini daha iyi anlatmak, pazarı büyütmek ve sektörün sorunlarına çözüm bulmak adına çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Sükan, "Oluklu mukavva sektörü olarak 2020’de yaşanan tüm zor koşullara rağmen yıl boyunca üretimimizi kesintiye uğratmadan devam ettiren sektörler arasında yer aldık. Çeyrekler bazında bakacak olursak sektörümüzün genel performansı dalgalı bir seyir izledi. Birinci ve üçüncü çeyrekler güçlü büyüme gösterirken, ikinci çeyrekte bunun tersine çok sert bir düşüş yaşandı. Buna rağmen yılı yüzde 12 oranında büyüme ile tamamladık." diye konuştu.

'İHRACATTA ÖNE ÇIKTI'

Türkiye oluklu mukavva sektörünün ihracatta da öne çıktığını belirten Sükan, şöyle devam etti:

"Hedefimiz, yüksek kalitede hizmet sunma anlayışıyla bu basamakları tırmanmak ve daha üst sıralara yükselmek. Sektörümüzün daha iyi noktalara taşınması için oluklu mukavvanın ham maddesi olan, atık kağıdın fiyatı ile bulunabilirliğinde bir istikrar sağlanması ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün artması konularında iyileştirmeler yapılması gerek.

Diğer yandan; oluklu mukavvanın üstün özelliklerinin daha iyi anlatılması, gıdayla temas eden ambalaj tarafında oluklu mukavvanın avantajlı yönlerinin ön plana çıkarılması ve gündemin bir diğer önemli konusu olan AB Yeşil Mutabakat'a hazırlıkla ilgili çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızın, 2021 yılında ve ilerleyen dönemde sektörümüzü daha da büyüteceğine inanıyorum."