Olimpiyatlara ‘Anadolu’ imzası

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Halen devam eden Paris Olimpiyatları, Anadolu’dan gelen koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 130 yıllık uluslararası olimpiyat komitesi tarihinde ilk kez bir Türk firması Trendyol “komitenin e-ticaret partneri” oldu. Firma ayrıca özel bir olimpiyat koleksiyonu da hazırladı. Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, “Koleksiyon, Denizli başta olmak üzere Anadolu’nun dört bir yanında üretildi” dedi. Trendyol ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi arasında işbirliği 2026 Milano Kış Olimpiyatları ve 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları’nda da devam edecek.

Trendyol’un davetlisi olarak gittiğimiz Paris’te, Trendyol’un koleksiyonunun da yer aldığı resmi olimpiyat mağazasını gezdik. Bu süreçle ilgili bilgi veren Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, anlaşmanın tarihi bir önem taşıdığını belirterek şu bilgileri verdi:

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YÜKSEK STANDART

“Lisans anlaşmamız kapsamında özel bir Olimpiyat Koleksiyonu da hazırladık. Bu süreç çok yoğun görüşmeler, ürünlerin her detayının incelenmesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin yüksek standartlarının yerine getirilmesiyle mümkün oldu.”

PARİS’TE MAĞAZA

Çetin, şöyle devam etti:

“Biz Türkiye’nin üretim gücüne, tedarikçilerine, kaliteli üretim yapan markalarına, ürünlerine ve lojistik avantajlarına güveniyoruz. Olimpik halkaları ve olimpiyatların ruhuna sahip mesajları üzerinde taşıyan Olimpiyat Koleksiyonumuzu IOC ile anlaşmamız kapsamında dünyanın dört bir yanında satışa çıkardık. Paris 2024 oyunları kapsamında Şanzelize ile Concorde Meydanı arasında bir Resmi Olimpiyat Mağazası açıldı. Paris 2024’e dair tüm ürünlerin satıldığı ve tüm dünyadan ziyaretçilerin geldiği bu mağazada yer alan Türk markası Trendyol. Denizli başta olmak üzere Anadolu’nun dört bir yanında üretilen koleksiyonda tişört, polo yaka tişört, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta gibi 19 farklı parça bulunuyor. 60 bin adet üretim yapıldı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin de merkezinin bulunduğu Lozan’daki Olimpiyat Müzesi (The Olympic Museum) de dahil olmak üzere Made in Türkiye etiketli koleksiyon tüm dünyayla buluştu. Ürünler, Trendyol uygulamamız üzerinden uluslararası satışa da sunuldu.”

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3 YILDA 14 MİLYAR VERGİ ÖDEDİK

Çetin, “Kurumlar Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Dijital Reklam Stopajına ve ilgili tüm diğer vergilere tabiyiz. Şirketimizin resmi kayıtlardaki ismi olan DSM Grup olarak yalnızca 2021-2023 dönemine devletin ilgili kurumlarına ödemiş olduğumuz vergi tutarı 14 milyar TL oldu” ifadelerini kullandı. Teknoloji anlamında da iddialı olduklarının altını çizen Çetin, “Bizim altyapımızı, teknolojimizi deneyimlemeleri için zaman zaman Avrupa’dan teknoloji şirketlerini İstanbul’a davet ediyoruz. Bizi gördüklerinde ‘Siz bizden 10 yıllarca ötedesiniz” diyorlar” diye konuştu.