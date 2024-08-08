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Olimpiyatlar Paris’te satışları artırdı

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#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları#Visa#Ekonomi
Olimpiyatlar Paris’te satışları artırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 13:23

Dijital ödeme şirketi Visa, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışının gerçekleştiği hafta sonu boyunca, tüketicilerin harcama modellerini ortaya koyan yeni veriler yayınladı.

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Açıklanan veriler Olimpiyat Oyunları’nın, şehrin ekonomisine yönelik pozitif etkisini ortaya koydu:

-Paris'te yer alan küçük işletmelerin kart kullanıcılarına yaptığı satışlar, Olimpiyat Oyunları'nın açılışının gerçekleştiği ilk hafta sonunda, bir önceki yıla göre %26 arttı.

-Paris'te gerçekleştirilen harcamalarda en önemli artış tiyatro ve müzelerde %159 oranıyla öne çıktı. Gıda ve markette %42, restoranlarda %36, perakendede %21, eğlencede ise %18 artış görüldü.

-Yurtdışı harcamalarda en büyük payın sahibi %29 ile Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen kart kullanıcıları oldu. Bir önceki yıla göre Brezilyalı ziyaretçilerin harcamaları %33 artarken, Japon ziyaretçilerin harcamalarında da %129 artış kaydedildi.

-Paris'te yapılan uluslararası ödemelerin %78'i temassız olarak gerçekleşti. Bu oranda, bir önceki yıla kıyasla %9 artış görüldü.

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-Olimpiyat Oyunları'nın öncesinde Paris destinasyonlu uçuş rezervasyonlarında 2023'ün aynı dönemine kıyasla %39 artış kaydedildi.

-35 yaş altı bireyler, seyahatlerinde Paris'i bir önceki yıla göre %120 daha fazla tercih etti.

-Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen ziyaretçiler, %64 artışla bir önceki yıla göre en fazla artış gösteren grup olurken, ABD'yi %61 artışla Almanya ve %27 artışla İspanya takip etti.

-Paris dışında Olimpiyat etkinliklerine ev sahipliği yapan diğer 3 şehirde gerçekleşen harcamalarda da önemli artışlar dikkat çekti. Harcamalar Saint-Etienne'de %214, Lille'de %100 ve Marsilya'da %38 artış gösterdi.

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#Paris 2024 Olimpiyat Oyunları#Visa#Ekonomi

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