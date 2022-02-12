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Ölçek problemi, Karbon Nötr OSB projesiyle çözülecek

#Sanayi#OSB#Ölçek
Ölçek problemi, Karbon Nötr OSB projesiyle çözülecek

2021 yılını 1,7 milyar doların üzerinde ihracat değeri ile kapatan deri ve deri mamulleri sektörü yeni dönem projelerine odaklandı. İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Güven Karaca, sektörün tüm alt paydaşlarıyla birlikte Karbon Nötr Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulacağını açıkladı.

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Yeni dönem için başkan adaylığını açıklayan Güven Karaca, projelerini paylaşmaya başladı. Ayakkabı, saraciye, deri ve kürk konfeksiyon ile tabakhane sektörlerinden oluşan deri ve deri mamulleri sektörünün özellikle katma değerli ihracat ve dış ticaret fazlası anlamında Türkiye’nin en önemli sektörlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Karaca, ayakkabı, saraciye, deri ve kürk konfeksiyon ile bu sektörlerin yan sanayi üreticileri için öncelikli sorunların başında ölçek problemi geldiğini vurguladı. Sektörün çok uzun yıllardır ihtiyacını hissettiği “Karbon Nötr Organize Sanayi Bölgesi” ile hem sektörlerin ölçek probleminin çözümü için önemli bir adım atacaklarını hem de uluslararası alıcıların temel satın alma kriterleri arasında yer alan birçok hususa cevap verecek bir yapıyı hayata geçireceklerini ifade eden Karaca, projeyi ilgili tüm sektörel STK’lar ve paydaşlarla tam bir uyum ve fikir birliği ile inşa edeceklerini dile getirdi.

Öncelikli hedeflerinin sürdürülebilirlik ve sosyal uygunluk alanlarında yetkinliğini kanıtlayan firma sayısını arttırmak olduğunu belirten Karaca, kuracakları Karbon Nötr OSB’lerde üretimin ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynakları ile yapılacağını, bu bölgelerde üretim yapan firmaların atıklarının da kurulacak enerji üretim tesisleri ile değerlendirileceğini ve nihayetinde sıfır atık OSB hedefi için çalışacaklarını vurguladı. Karaca, enerji üretimi için uygun olmayan atıkların ise kaynakta ayrıştırılacağını ve uygun şekilde geri dönüştürüleceğini, böylelikle ihracatçı firmaların kendi başlarına altından kalmakta zorlanacakları birçok sorunu elbirliği ile aşacaklarını anlattı.

Kurulacak Karbon Nötr OSB’lerde ihracatçıların ihtiyaç duyacakları ortak kullanım amaçlı fason alanlarından gümrükleme ve lojistik çözümlerine kadar birçok hizmetin yerinde sunulacağını ifade eden Karaca, alt yapıda ve üst yapıda ihtiyaç duyulacak finansmana ilişkin çözümler ile kreş ve konut gibi sosyal donatı alanları için de çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

İhracatçıların en önemli ihtiyaçlarından bir tanesinin de doğru ve verimli insan kaynağı olduğunu vurgulayan Karaca, orta öğretim çağından başlayarak öğrencilere mesleki ve örgün eğitimi bir arada sunmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile de yoğun bir işbirliği içerisinde çalıştıklarını, kurulacak OSB’lerde eğitim, kuluçka, Ar-Ge ve Mükemmeliyet Merkezleri gibi destek unsurlarının da yer almasını sağlayacaklarını vurguladı.

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#Sanayi#OSB#Ölçek

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