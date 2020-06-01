Olaylar büyüyor... 3 dev şirketten ABD açıklaması

25 Mayıs’ta Minnesota’da polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitiren George Floyd’un son dakikalarının yer aldığı videonun yayınlanmasıyla birlikte ülke genelinde protestolar gerçekleşmiş, Minnesota’da OHAL ilan edilmişti. Polis ve göstericiler arasındaki gerginlik giderek artarken, dün itibarıyla 15 eyalette Ulusal Muhafız Birlikleri sokağa indi.

CNN'in haberine göre Nike, George Foyd’un ölümünün ardından ikonik sloganını “(For once) Don’t do it” olarak değiştirdiği bir video yayınlayarak herkesi ABD’de bir ırkçılık sorunu olduğunu ve bu sorunun herkesin hayatını etkilediğini kabul etmeye çağırdı.

Nike’ın mesajına markanın videosunu paylaşarak destek olan Adidas da ilerlemenin ve değişimin tek yolunun birliktelikten geçtiğini söyleyerek rakibinin yanında durdu.

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2 — adidas (at 🏡) (@adidas) May 30, 2020

YAĞMALANAN YERLERDEN BİRİ APPLE STORE MAĞAZASI OLMUŞTU

Ülkeyi yangın yerine çeviren bu trajik olayla ilgili çalışanlarına bir e-posta gönderen Apple CEO’su Tim Cook, ABD tarihinin bir parçası olan ayrımcılığa vurgu yaptı. Cook, “Şu anda, milletimizin ruhunda ve milyonlarca insanın kalbinde derinlemesine kazınmış bir acı var. George Floyd'un akılsızca öldürülmesi ve ırkçılık geçmişinin neden olduğu korku, ayrımcılık ve öfke ile yüzleşmeliyiz” dedi.

Geçmişten gelen ırkçılık ve ayrımcılığın bugün hala toplumsal yaşamda kendini gösterdiğini belirten Apple CEO’su, “Bunu adalet sistemimizde, sağlık sisteminde, mahalle hizmetlerindeki eşitsizliklerde ve çocuklarımızın aldığı eğitimde görüyoruz. Yasalarımız değişmiş olsa da gerçek şu ki, yasalar hala herkes için eşit olarak uygulanmıyor” ifadelerini kullandı.

Cook, Apple'ın ayrımcılık sorununa dair çalışmalar yürüten birden fazla sivil toplum örgütüne bağış yapacağını da sözlerine ekledi. Apple ayrıca ülke çapındaki protestolar nedeniyle ABD'deki mağazalarını kapattığını açıkladı.