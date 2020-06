Olaylar büyüyor... 3 dev şirketten ABD açıklaması

25 Mayıs’ta Minnesota’da polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitiren George Floyd’un son dakikalarının yer aldığı videonun yayınlanmasıyla birlikte ülke genelinde protestolar gerçekleşmiş, Minnesota’da OHAL ilan edilmişti. Polis ve göstericiler arasındaki gerginlik giderek artarken, dün itibarıyla 15 eyalette Ulusal Muhafız Birlikleri sokağa indi.

CNN'in haberine göre Nike, George Foyd’un ölümünün ardından ikonik sloganını “(For once) Don’t do it” olarak değiştirdiği bir video yayınlayarak herkesi ABD’de bir ırkçılık sorunu olduğunu ve bu sorunun herkesin hayatını etkilediğini kabul etmeye çağırdı.

Nike’ın mesajına markanın videosunu paylaşarak destek olan Adidas da ilerlemenin ve değişimin tek yolunun birliktelikten geçtiğini söyleyerek rakibinin yanında durdu.

Together is how we move forward. ⁣

Together is how we make change. https://t.co/U1nmvMhxB2