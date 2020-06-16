‘Okulların açılış tarihi yeniden düzenlensin’

Turizmciler Eximbank’ın dolar kredilerinde öteleme, özel okul açılış tarihinin ertelenmesi, sektöre moral verici finans paketi isterken, taleplerini liste halinde ilgili bakanlıklara sunduklarını ifade etti. Turizm sektörünün koronavirüsten büyük yara aldığını belirten sektör temsilcileri, “Peşin fiyatına 18 ay taksitli, 3 ay geri ödemesiz tatil paketi verildi, çok sevindik. Ardından ağustosta okul açılışı geldi. Bizim iç pazarda öncelikli hedef kitlemiz olan, çocuklarını özel okula gönderen veliler. Tam sezonun ortasında okullar açılacağı için bu insanlar tatile çıkamayacak. Burada bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz” dedi.

EXİMBANK KREDİSİ

Döviz kazandıran hizmet kapsamında her yıl sonu ve yılbaşında, döviz gelirleri oranında Eximbank kredisi aldıklarını belirten turizm sektörü temsilcileri, “6 ayda bir de krediyi geri ödüyoruz. Geçen aralık, ocak, şubatta kredi alanlar için haziran, temmuz, ağustos ilk ödeme tarihi. Şubat sonunda mart başında pandemi başladı. Bir fatura dahi kesemedik. İkinci taksitler de yıl sonuna doğru ama burada da zorlanacağız. Majör bir olay yaşandı. Dolayısıyla mevzuatın, kredi alma koşullarının değişmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

MORAL PAKETİ

Yerli turistin okulda, yabancı turist gelişinin sıkıntıda olduğu dönemde istihdamlarını korumak istediklerine dikkat çeken sektör temsilcileri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turizm sektöründe çalışanların 650 bini, sektörün çekirdek kadrosunu oluştuyor. Pandemi nedeniyle turist sayısının düşmesiyle çalışanlarımızı korumakta da zorluk yaşıyoruz. Dünyaya örnek olan hizmet anlayışımızın kaybolmaması için kalifiye elemanlarımızı korumalıyız. Bu yüzden 2021 sezonunda daha güçlü olmak için sektöre özel can suyu, moral paketi açılmalı.”