Okula' Merhaba' demenin maliyeti en az 515 lira! Silgide rekor artış

Ağbaba, fiyatların Ankara merkezli kırtasiyelerden alınarak derlendiği okul malzemeleri istatistiği çıkardı. TÜİK verilerinde birçok ürün “diğer kırtasiye verileri” adında sınıflandırıldığı için TÜİK verileri ile kıyaslama yapılamadığına dikkat çeken Ağbaba, okul defteri, okul çantası gibi ürünler TÜİK verileri ile de kıyaslandığını vurguladı.

Ürünlere göre elde edilen fiyatların ortalaması alınarak, asgari fiyatlar belirlendiğini kaydeden Ağbaba, “Asgari ücretlinin çocuğu matematiği kitaptan değil hayat pahalılığından öğreniyor” diyerek şu bilgileri paylaştı:

EĞİTİM BÜTÇESİNİ ETKİLİYOR

“Okul zili, iki yıl aradan sonra ilk defa çalmaya hazırlanıyor. En son 2019 yılında açılan okullar, 2020 Mart ayı ile birlikte yüz yüze eğitime ara verilirken, öğrenciler aradan geçen sürede ilk kez okullarına kavuşacak. Öğrenciler tekrardan arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşacağı günü heyecanla beklerken, dar gelirli aileler ise artan kırtasiye fiyatları nedeniyle kara kara düşünüyor. Bu yılki alışveriş tutarı en az 515 TL, Asgari ücretlinin maaşının 5’te biri okul harcamasına gidiyor. Okulların tekrar açılacak olması ile birlikte, okul araç ve gereçlerinde yaşanan artışlar gözden kaçmadı. Enflasyonda yaşanan patlama ailelerin eğitim bütçesini de etkilemektedir.

MALİYET ARTIYOR

Öğrencilerin en çok kullandığı eğitim malzemelerinde yaşanan fiyat artışı yüzde 74 oranına kadar yükselmiş durumda. Kırtasiyelerden alınan fiyat listeleri ve TÜİK verilerinde yer alan kırtasiye ürünlerinin fiyatları derlendiğinde, 2 yıl öncesine göre fahiş artışların yaşandığı görülmektedir. Farklı markalardaki ürünlerin farklı fiyatlarının asgari oranı temel alındığında, bir adet silginin fiyatında 2 yıl öncesine göre yüzde 74, kurşun kalemin fiyatında yüzde 70, resim boyalarının fiyatında ise yüzde 41 oranında artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu yıl sadece 12 kalem kırtasiye ürünlerine ödenmesi gereken tutar ortalama 515 TL iken iki yıl öncesine göre bu tutar yine ortalama 378 TL idi. Bu masraf arasında ise okul servis ücretleri ve okul kıyafetleri bulunmamaktadır.”

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