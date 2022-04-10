Okul ihtiyaçlarına 239 milyon TL

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Bakan Yanık, SED kapsamındaki her bir çocuk için aylık ortalama 1650 TL destek sağlandığını belirterek, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için nisan ayında toplam 239 milyon TL SED’i hesaplara yatırdık. SEDden yararlanan çocuklarımız için ayrıca birçok sosyal ve kültürel etkinlik de düzenliyoruz.

Çocuklarımızı maddi ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de destekleyerek diğer akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Yanık, SED hizmetinden yaklaşık 147 bin çocuğun yararlandığını belirtti.