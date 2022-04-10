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Okul ihtiyaçlarına 239 milyon TL

#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#Derya Yanık#Okul
Okul ihtiyaçlarına 239 milyon TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın çocukların okul masraflarıyla diğer ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED sağladığını kaydetti.

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Bakan Yanık, SED kapsamındaki her bir çocuk için aylık ortalama 1650 TL destek sağlandığını belirterek, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için nisan ayında toplam 239 milyon TL SED’i hesaplara yatırdık. SEDden yararlanan çocuklarımız için ayrıca birçok sosyal ve kültürel etkinlik de düzenliyoruz.

Çocuklarımızı maddi ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve kültürel yönden de destekleyerek diğer akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Yanık, SED hizmetinden yaklaşık 147 bin çocuğun yararlandığını belirtti.

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı#Derya Yanık#Okul

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