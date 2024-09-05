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Okul alışverişinin yüzde 75’i kartla

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#Okul Alışverişi#Kart#Hepsiburada
Okul alışverişinin yüzde 75’i kartla
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 07:00

Yeni eğitim öğretim dönemi ile birlikte bu yıl okul çantasını doldurmanın maliyeti en az yüzde 30 ila yüzde 60 aralığında zamlandı. Hal böyle olunca, öğrencilerin ve velilerin öncelikli gündemi de okul alışverişinde karşılaşılan yüksek fiyatlar oldu.

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Hepsiburada’nın ‘Okula Geri Dönüş-Alışveriş Dinamiklerini Anlama Araştırması’ başlıklı raporu da okul alışverişinde uygun fiyatlı ürünlere yönelenlerde belirgin bir yükseliş yaşandığını, alışverişlerin en çok kredi kartıyla yapıldığını ve taksitlendirme, erteleme taleplerinin arttığını ortaya koydu.

Araştırmanın detayları hakkında bilgi veren Hepsiburada Ticari Grup Başkanı (CCO) Ender Özgün, şu bilgileri verdi:

-Okul alışverişlerinin yüzde 75’i kredi kartıyla yapılıyor.

TAKSİT YA DA ERTELEME TALEBİNDE BELİRGİN ARTIŞ

-Okul alışverişi için ayrılan bütçeyi zamana yayma beklentisi de bu sene daha çok görülen bir durum.

Ağustosta başlayan bu alışverişleri eylül, ekim ve kasım aylarında ödeme talebi, bu konuda sağlanan taksitlendirme ya da mümkünse erteleme öne çıkıyor. Bu talep daha fazla öne çıkmaya başladı.

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-Bu dönemde öne çıkan en temel konu, uygun fiyatlı ürüne yönelmek. Farklı markalara bakılıyor, farklı fiyatları karşılaştırıyor insanlar. Bu kapsamda, ailelerin en önemli gündem maddeleri yüzde 58 ile ‘fiyat değişimlerine karşı önlem alabilmek’.

-Okul alışverişine ortalama 10 bin TL bütçe ayrılıyor. Ancak bin liradan daha az bütçe ayıranlar da var.

-Özgün ayrıca, 2 Eylül’de başlayan ve 16 Eylül tarihine kadar geçerli olacak bir kampanya düzenleyeceklerini; defterden kitaba, ayakkabıdan kıyafete ve teknoloji ürünlerine uzanan birçok farklı üründe indirimler sunacaklarını duyurdu. Kampanyanın, Hepsiburada’da mağazası olan 103 bin esnafa yeni bir gelir kapısı açacağını belirten Özgün, Tekirdağ’dan Iğdır’a 81 ile yayılan KOBİ’lerin de cirolarını artırma fırsatı yakalayacaklarını aktardı.

 

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#Okul Alışverişi#Kart#Hepsiburada

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