Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan enflasyon mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay enerji ve enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay "Para ve maliye politikalarımızı arz yönlü yapısal politikalarımızla, verimlilik artışıyla destekleyerek, enflasyonu tek haneye indirmeye kararlıyız. Salgın kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla alınan tedbirler 2021 yılı ağustos ayı itibarıyla toplam 705,5 milyar TL'ye ulaşmıştır" dedi.

"ANORMAL ARTIŞLARI VATANDAŞLARIMIZA YANSITMADIK"

Ayrıca Oktay "Küresel enerji piyasalarındaki anormal artışları göğüsleyerek vatandaşımıza yansıtmadık; bundan sonra da küresel eğilimlerin milletimize etkisini en asgari düzeyde tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz" açıklamasını da yaptı.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı 2022 yılı bütçe teklifinin yaklaşık yüzde 3,7 azalış gösterdiğini ve 3 milyar 890 milyon lira olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.