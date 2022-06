Oktay: Cari fazla yoluyla büyüme gayreti içindeyiz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, salgın döneminde iş insanlarının her birinin yerlileşmenin avantajlarını görerek zorlukları fırsata çevirecek potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Sizleri ara malında yerlileştirme ve millileştirme hamlesine destek vermeye, üretimde yerli girdinin öncüleri olmaya davet ediyorum” dedi.



Kamu ile özel sektörü bir araya getirerek doğrudan karar alıcılarla buluşturmayı amaçlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası, TOBB İki Kuleler Konferans Salonu’nda başladı. Şuraya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı. Kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulmasını da hedefleyen şurada konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’nin Covid-19 salgını döneminde gücünü artıran az sayıda ülkeden birisi olduğunu dile getirdi. Oktay, pandemi sürecinde toplumun sağlığını korumak için her türlü tedbiri almalarının yanı sıra vatandaşların aşını, işini, sermayesini korumasını sağlamak için tüm imkanları sefer ettiklerine dikkati çekerek, “Bunu da en iyi TOBB ailesi yani ekonominin kalbindeki babayiğitler; sizler bilirsiniz” dedi.



“BÜYÜK EKONOMİLER DEDİĞİMİZ ÜLKELER BUGÜN ‘BAŞLATTIĞINIZ GİRİŞİMLERİN NASIL PARÇASI OLABİLİRİZ’ DİYE BİZE GELMEKTELER”



Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Birleşmiş Milletler (BM) ile müşterek gayret içinde olduklarını ifade eden Oktay, “Büyük ekonomiler dediğimiz ülkeler bugün ‘başlattığınız girişimlerin nasıl parçası olabiliriz’ diye bize gelmekteler. Bu seviyeye kolay gelmedik. Nice bedeller ödeyerek bölgesinde lider, dünyada güçlü Türkiye ilkesiyle yerli-milli politikalarımızdan vazgeçmeyerek geldik. Onun en son örneğini de dün ve bugün NATO Liderler Zirvesi’nde tüm dünya canlı olarak takip ediyor" diye konuştu.



“Türkiye ekonomisini yüksek faiz-yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz”

İş dünyası ile birlikte badirelerin atlatıldığı, içeriden ve dışarıdan çıkarılan engellemelere birlikte göğüs gerildiği bir dönemde en büyük kazanımlarının iş dünyasından çalışanlara kadar tüm kesimleri destekleyebilmeleri olduğunu aktaran Oktay, “Dünyanın dört bir yanında yapılar dönüşürken ekonomi politikalarımızı Türkiye’nin gerçeklerine ve ihtiyaçlarımıza uygun olarak güncellemiş durumdayız. Türkiye ekonomisini yüksek faiz-yüksek enflasyon kısır döngüsünden kurtarıp yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme rotasına sokmanın gayreti içindeyiz” ifadelerini kullandı.

İnsanların günlük hayatlarını olumsuz yönde etkileyen hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri aldıklarını belirten Oktay, her kesimin gelirlerini yükselterek refah düzeyinde olumsuz bir yönelime müsaade etmediklerini kaydetti. Oktay, mevsimsel etkilerden arındırılmış imalat sanayi kapasite kullanım oranının haziran ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 77,5 seviyesine yükselmesinin yatırım iştahının yüksek olmasının en iyi göstergesi olduğunu ifade etti.



“YILSONU İTİBARIYLA İNŞALLAH 250 MİLYAR DOLARI AŞMIŞ OLACAĞIZ”



2021 yılında 225 milyar dolar ile cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan ihracatın 2022 yılının mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 242,6 milyar dolarla rekor kırdığını hatırlatan Oktay, “Yılsonu itibarıyla inşallah 250 milyar doları aşmış olacağız. Biz Ticaret Bakanımızı da bu konuda çok ciddi şekilde sıkıştırıyoruz” dedi.



2022 yılı nisan ayında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesinin 25,7 milyar dolar açık verdiğini ve enerji hariç cari dengenin 35,2 milyar dolar fazla verdiğini anımsatan Oktay, “Yani bugün enerji ve altın hariç tutulduğunda fazla veren bir cari dengemiz var” diye konuştu.

Oktay, ekonomiye ilişkin pozitif gelişmelerin yanı sıra karşı karşıya kalınan hiçbir sorunu yadsımadıklarını ve sorun alanlarını görmezden gelmediklerini dile getirdi.



“ARA MALINDA YERLİLEŞTİRME VE MİLLİLEŞTİRME HAMLESİNE DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUM”



İş insanlarına seslenen Oktay, şöyle devam etti:

“Salgın döneminde tedarik zincirinde yaşanan kırılmayı fırsata çevirerek özel sektörümüzü Türkiye’yi üretim ve lojistik üssü haline getirmesi yönünde destekledik. Günümüzde yaşanan gıda ve enerji arzı sorunları ve emtia fiyatlarındaki yükseliş de iş dünyamıza, Türkiye’ye yeni girişimlerin ve yeni fırsatların kapısını aralamaktadır. Her biriniz yerlileşmenin avantajlarını görerek zorlukları fırsata çevirecek potansiyele sahipsiniz. Sizleri ara malında yerlileştirme ve millileştirme hamlesine destek vermeye; üretimde yerli girdinin öncüleri olmaya davet ediyorum. Yurtdışında, diğer ülkelerde ülkemize tahsis edilecek alanlarda gerçekleşecek tarımsal üretimde de yer almanızı özellikle bekliyoruz.”



“BİZ, KOŞMAYA, ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE HAZIRIZ”



Ortak akıldan istifade etmeye vurgu yapılan şurada, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise oda ve borsa başkanlarının üyeleriyle istişare yaparak 81 ilde ekonomide yaşanan sorunları çıkardıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Piyasalarda ve sektörlerde öne çıkan sıkıntıları tespit ettiler ve öneriler hazırladılar. Biz de bunları bakanlıklara göre tasnif ettik ve sizlere de iletiyoruz. Elbette bizler için en önemlisi, bugünkü gibi devletimizi yanımızda görmek. Bu noktada son olarak şunu da vurgulamak isterim. Mevzuata ilişkin yapılacak reformlarda eskiden olduğu gibi kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının kurulması çok faydalı olacaktır. Zira hazırlanan kanun tekliflerinde özel sektörün görüşünün zamanında alınmaması, sahada pek çok sıkıntıya neden oluyor. Biz, koşmaya, çalışmaya, üretmeye hazırız. Allah’ın izniyle tüm sıkıntıları aşacak, yola devam edeceğiz. Ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh yapmak için üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Şura, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.