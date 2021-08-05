Okan Üniversitesi Kurucusu Bekir Okan: Öğrencileri iş hayatına hazırlıyoruz

Öğrencileri uygun kampüs yaşamında iş hayatına hazır yetiştirdiklerini vurgulayan Bekir Okan, “Sloganımız ’İş Yaşamına En Yakın Üniversite’. Bugüne kadar 33 bin öğrencimizi iş hayatına uğurladık” dedi. ‘İş Yaşamına Hazırlık Programı’ ile birinci sınıftan başlayarak öğrencilere işletmelerde staj yapma olanağı sağladıklarını kaydeden Okan, “Öğrenciler, tecrübe kazanıp iş hayatına hazırlıklı hale geliyor. Mezunları en hızlı iş bulan üniversiteler arasında önde geliyoruz. Öğrencilerimizin yüzde 80’i mezun olur olmaz iş yaşamına atılıyor. Kültürel imkanlar sunarak öğrencilerin çeşitli hobilere sahip olarak mezun olmasını sağlıyoruz. Kariyer Merkezimizin sunduğu staj ve O’COOP İş Yerinde Eğitim Programı kapsamında binlerce firma yer alıyor” ifadelerini kullandı. Ar-Ge’ye büyük önem verdiklerine vurgu yapan Okan, “Ülkemizin ilk otonom aracını geliştirdik. Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezimiz ve Mühendislik Fakültemizin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteğe değer bulunarak protokol imzaladığı OPINA başlıklı, 5 milyon Euro bütçeli IPA II projesi başvurusu, AB tarafından hiçbir değişiklik önerisi olmadan kabul edildi. Üniversite sanayi iş birliği ile katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz, ülkemiz böyle kalkınacak” dedi. Okan, mühendislik fakültesinin Otokar iş birliğiyle yürüttüğü sürücüsüz otobüs çalışmasında, otonom otobüsün ikinci aşamanın başarı ile tamamlandığını belirtti.

İstanbul Okan Üniversitesi Yöneticisi Işıl Okan Gülen de, “Salgın sürecindeki online eğitim başarımızı uluslararası yarışmada aldığımız ödülle taçlandırdık. Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezimiz önderliğinde sürdürdüğümüz online eğitim süreç yönetimi başarısı ile Değişim Lideri kategorisinde Blackboard Catalyst Ödülü’nü kazandık” dedi. Gülen, öğrencileri iyi bir yabancı dil eğitimiyle geleceğe hazırladıklarını anımsatarak, “İngilizcenin yanında, dünya ekonomisi ve siyasetinde ağırlıkları hissedilen Çince, Almanca, Arapça ve Rusçayı da öğretiyoruz” dedi.



‘AŞI BİLİNCİNİ OLUŞTURACAĞIZ’

ÜNİVERSİTELERDE yeni eğitim-öğretim döneminde yüz yüze eğitime geçmeyi beklediklerini ifade eden Bekir Okan, “Eğitimin devam edebilmesi için öğrencilerin aşı olması da önemli. Bu kapsamda adım atacağız. Öğrencileri aşı olmaya teşvik edeceğiz ve bilinçlendirme kampanyası düzenleyeceğiz” dedi.

300 MİLYON DOLARLIK MİAMİ PROJESİ

ABD Miami’deki gayrimenkul projelerinin salgın engeline takıldığını anlatan Bekir Okan, şu ifadeleri kullandı: “Önümüzdeki dönemde başlayıp bitireceğiz. 5 yıldızlı bir otel olacak, ofisler, daireler ve otel sistemi olacak. Otelin dışında 399 anahtarımız var. Yaklaşık 300 milyon dolarlık bir proje. 70 katlı. Hem Türkiye hem de Amerika’dan şu an satışlarımız var.”

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