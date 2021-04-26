Ok gibi fırlamaya hazır sektörler var

EKONOMİDEKİ son gelişmeler ile ilgili Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Türkiye’deki bütün oyuncuların kırılganlıkları başarılı bir şekilde yönetme becerisi ve kriz deneyimi bulunduğunu ifade ederek, “Biz böyle krizleri çok gördük, geçirdik, bu tür kırılganlıkları yönetme becerisine sahibiz. Kısa dönemli olumsuzluklardan sıyrılsak, ileriye baksak reel sektörde müthiş bir dinamizm var. Bu dönemde yay gibi gerilmiş, ok gibi fırlamaya hazır bir potansiyel barındıran sektörler var” şeklinde konuştu.

KAZANAN OLMAZ

Aran, para politikasının etkinliğini, alınacak kararların enflasyon, büyüme, istihdam üzerinde etkili olmasını ancak bu şekilde sağlanabileceğini dile getirdi. Herkesin aynı gemide olduğunu ve elbirliği ile bu fırtınalı dönemin aşılması gerektiğini vurgulayan Aran, “Türkiye’nin kaybettiği yerde kazanan olmaz. Ülkemize sahip çıkmak istiyorsak ekonomimizdeki kırılganlık unsurlarına odaklanmalı ve ihtiyaç duyulan politikalarda belirsizliklere mahal vermeyerek güven ortamını tesis etmeliyiz diye düşünüyorum” diye konuştu.

ÖNGÖRÜLEBİLİR PİYASA ŞART

“Ülkeye sahip çıkmak istiyorsak gerekli güven ortamını tesis edelim ki düşündüğümüz mekanizmalar çalışsın” diyen Aran, “Yoksa yıllar gelir geçer ama biz o makus kaderimizi değiştiremeyiz. O yüzden ekonomide serbest piyasa dinamiklerine güvenmemiz, onun çalışmasına fırsat vermemiz ve öngörülebilirliği sabırla tesis etmemiz bence sorunları çözmek için yeter” ifadelerini kullandı.

TÜM BİRİKİM BİR GECEDE GİDEBİLİR!

Hakan Aran, dijital para ve kripto para konusunun birbirine karışmaması gerektiğini söyledi. Aran, şunları kaydetti: “Merkez bankalarının çıkardığı dijital paralar, itibari paraların dijital versiyonudur. Oysa kripto paralar konusu; henüz ülkemiz dahil dünyanın pek çok ülkesinde düzenlemesi yapılmamış, çok büyük riskler barındıran, piyasa yapıcılığı olmayan riskli bir alan. Aracılık eden kuruluşlar ise şeffaf değil. Bugün yaşanan fiyat düşüşleri, faaliyetine bir gecede son veren kripto para borsası ve vatandaşın parasını alarak bir gecede buharlaşan kripto para şirketi; kripto paralar için ‘yasal güvenceden yoksun kumardan farksız bir alan.’ Vatandaşımızın tüm hayatı boyunca uğraşarak, zorluklarla oluşturduğu ve kripto paraya yatırdığı birikimin bir gecede kaybedilmesi, yarılanması riski var.”

SORUN YÜKSEK ENFLASYON

Aran, Türkiye’nin temel sorunlarının; yüksek enflasyon, potansiyelinin altında büyüme, düşük istihdam ve cari açığın finansmanı olduğuna dikkati çekerek, “Talep bu kadar canlıyken, bir de ‘büyüyeceğiz’ dediğimizde enflasyonun nerelere varacağı konusu kritik. Bu nedenle ilk ve öncelikli sorunumuz yüksek enflasyon” diye konuştu. Aran, “Bizim finanse etmemiz gereken 37.8 milyar dolarlık bir cari açığımız var. Büyümek için dışarıdan ilave sermaye akımı gerekiyor” dedi.

İSTİKRAR GEREKİYOR

Ekonomide öngörülebilirliğe ihtiyaç olduğunu ve süratle bunun sağlanması gerektiğini söyleyen Aran, şöyle devam etti: “Ekonomide birtakım parasal aktarım mekanizmaları vardır ve aldığınız aksiyonların sonuçlarını hemen göremezsiniz. Merkez Bankası bir faiz kararı alır, bunun enflasyona etkisini belki 4 ay sonra görürsünüz. Hızlı sonuç beklemek yanlışa götürebilir. İstikrarlı bir duruş ve öngörülebilirliği sağlamak çok önemli. Kararlı duruş, bugünün sonuçlarını değiştirmez ama beklentiyi bugün değiştirir ve bugünden sonuç almaya başlamış olursunuz. O nedenle beklentilerin pozitife dönmesi çok önemli.”

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