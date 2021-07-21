Öğretmenlik yapmadı bu işe başladı! Fabrikanın kaynak tezgahı kadınlara emanet...

Torbalı'da yaşayan 3 erkek çocuk annesi Gülesin Atalay, babası Çimen Atalay'ın kurduğu aile şirketini kız kardeşi Gülçin Atalay Tunç ile birlikte yönetiyor. Tencere kulpu, beyaz eşya ve denizcilik aksesuarları imalatı yapan 41 yıllık aile şirketinin ikinci nesil üyesi Gülesin Atalay, toplam yüzde 38 olan kadın çalışan oranını, yönetici düzeyinde yüzde 75'e ulaştırdı.

Tezgahları kadın çalışanlara emanet eden Atalay, operatör düzeyinde olan kadınların karar verici pozisyonda da etkili rol oynadığını söyleyerek, gençlere de iş başı garantili staj imkanları sunuyor.

Nitelikli ara eleman bulma konusunda sanayicilerin yaşadığı sıkıntıları esas alarak usta çırak ilişkisini ve sanayi- okul iş birliğini güçlendiren okullar açılmasını isteyen Atalay, işi öğrenmek isteyenlere fabrikanın kapısını sonuna kadar açtıklarını belirterek, "Sanayide çalışan ustalara mentörlük eğitimi verilmesi, X, Y ve Z kuşaklarının uyumlanması, okuldaki çocuklara sanayinin sevdirilmesi gerekiyor. Bunu da ancak ustabaşı yapabilir, fakat ustabaşının Z kuşağının ihtiyaçlarını anlaması gerekiyor. Yani onlara iletişim eğitimi de verilmeli. Çıraklık okuluna firmalardan tezgah getirilip orada uzun dönemli staj programları hayata geçirilmeli. Sanayi ve çıraklık okulunun iş birliğinde eğitimin tasarlanması, karşılıklı beklentilerin tespiti gereklidir. Biz iş yeri olarak buna öncülük edip fabrikamızın kapısını açacağız. Burada yetişecek çocuklara iş imkanı sağlayacağız" dedi.

ÖĞRETMENLİK YAPMADI İHRACATÇI OLDU

Güzelyalı Mahallesi’nde bor menteşe imalatı yapmak üzere 40 metrekarelik bir atölyede 5 kişilik bir ekiple kurulan aile şirketinin 1’inci Sanayi Sitesi'ndeki bir atölyede paslanmaz çelik saç kalıpçılığı konusunda hizmet vermeye başladığını ifade eden Atalay, "Ben o yıllarda çocuktum, saha ve atölye kokusunu o zamanlar aldım. Hafta sonları gider montaj yapardım. Plastik ve sacı birleştirip birebir paketlemede çalışırdım. Benim için çok güzel çocukluk yıllarıydı. Sonrasında 1996 yılında babam ihracata başladı. Şu anda Avrupa ülkelerine yüzde 85 oranında ihracatımız var" diye konuştu.

2005 yılında Gazi Üniversitesi İngilizce öğretmenliğinden mezun olduktan sonra firmanın ihracat-ithalat departmanında çalışmaya başlayan Atalay, "Almanya'daki bir fuara katılması gereken babam benden tercümanlık desteği istemişti. O güne kadar iş yerindeki üretim potansiyelimizin pek farkında değildim. O fuarda mutfağımızda kullandığımız global marka tencerelerin saplarını bizim ürettiğimizi gördüm ve firmamızda erkeklerin daha yoğun çalıştığını anladım. Fuarda müşterilerimiz problemlerini aktardı. O sorunları görünce babama 'ben lazımım' dedim. Eğitimlere katıldım, ihracat-ithalat departmanında çalıştım ve müşteri ilişkileri departmanı kurdum. Şu anda 200 kişi çalışıyoruz. İhracat yaparak Türkiye'nin cari açığına hizmet ediyoruz" diye konuştu.

KADINLAR KARAR VERİCİ

Sanayide kadın veya erkek olarak değil insanların bir arada hareket etmesiyle ülkelerin ve firmaların birlikte kalkınabileceğine inandığını anlatan Gülesin Atalay, 'kadınlar bu işi yapamaz' diyenlere inat kadınların istihdamını arttırmak için çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Kadın veya erkek herhangi bir ayrıcalığa sahip değildir. Yalnızca kadınların veya erkeklerin güçlü yönleri vardır. Her iki tarafın da iş birliğinden güzel iş sonuçlarına ulaşmak mümkün. Kadınların empati yeteneği ve detaycı özellikleri ile karar verici pozisyonda daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef nitelikli eleman bulma ve çalışan bağlılığını sağlama konusunda bizler de sorun yaşıyoruz. Bununla ilgili sivil toplum kuruluşları ile çalışmalar yapıyoruz. Kaynak ve CNC tezgahların operatörlüğü konusunda staj yapmak isteyenlere staj imkanları sağlayarak ardından iş başı garantisi sunuyoruz."

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