Öğretmenlere dijital eğitim

Pandemi döneminde en çok sıkıntı yaşayan alanlarda biri de eğitim oldu. Öğrencilerin okula gidememesi, eğitimin uzun süre tamamen online olması, internete erişimde sorun yaşayan nüfus ve bunun yanı sıra her öğrencinin ve öğretmenin kendine ait bir tablet ya da bilgisayarının olmaması eğitimde dijital karnenin zayıf olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye’de birçok kurum ve STK bu konuda taşın altına elini koyarken bir proje de ING Türkiye’den geldi. ING, öncelikle öğretmenlerin eğitilmesi ve dijitalleşmesi gerektiğinden hareketle ‘Dijital Öğretmenler Projesi’ hazırladı.

10 HAFTA SÜRECEK

Dezavantajlı bölgelerinde projeler yürüten Habitat Derneği ve binlerce öğretmeni çatısı altında bulunduran Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) projenin ortakları oldular. Proje 22 Ekim 2020- Ocak 2021 itibarıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Ağrı, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Samsun’da başlayacak. 10 ilden 1000 öğretmen 10 hafta süresince eğitim alacak. Çevrimiçi eğitim alacak öğretmenler arasından seçilecek 100 öğretmen ise yüzyüze daha ileri bir eğitim alma şansına da kavuşacak.

30 BİN ÖĞRENCİ

Eğitim alan öğretmenlerin yaklaşık 30 bin öğrenci ile temas ederek, dijital okur-yazarlık becerileri kazanmasına katkıda bulunması amaçlanıyor. “Dijitalleşme her köyde ve herkese ulaşmalı” diyen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, şunları söyledi: “Öğretmenlerle yaptığımız atölye çalışmalarında, kendilerini en fazla geliştirmek istedikleri alanın, öğrencileriyle daha etkili iletişim kurabilmek ve dijital araçları kullanarak verdikleri eğitimin etkinliğini artırmak olduğunu gördük.”

Alper Gökgöz

HER BRANŞ BAŞVURACAK

Projeye ilkokul ve branş öğretmenleri başvurabilecek. Ülke genelinde 287 bin 28 üyesi bulunan İLKSAN’a 500 kişilik kontenjan da ayrılmış durumda. İLKSAN Genel Müdürü Mintez Şimşek, konunun yalnızca internet erişimi, tabletler ve akıllı tahtalar olmadığını yeni dünyanın öğrencilerinin öğretmenlerinin de dijitalleşme yolunda bilgi ve donanım ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Habitat Başkanı Sezai Hazır da çalıştıkları tüm dezavantajlı yöre ve kesimlerde kodlamadan cinsiyet eşitliğine kadar farklı alanlarda eğitim seferberliği içinde olduklarını aktardı.