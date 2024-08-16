Öğrenciye dizüstü bilgisayar önerileri

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Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencilerin gerek ödev gerekse teknolojiye rahat erişim ihtiyaçlarını karşılayacak dizüstü bilgisayar arayışı da hızlandı. Günümüzde oyun, tasarım, montaj/kurgu, eğitim ve ofis uygulamaları gibi birçok farklı ihtiyaca yönelik diziüstü bilgisayar bulunduğu için fiyat makası da açıldı. Öyle ki, bugün 10 bin TL’ye de 200 bin TL’ye de dizüstü bilgisayar bulabilmek mümkün. Biz de okul öncesi çocuğuna veya üniversite dönemi öncesi kendisine dizüstü bilgisayar bakacaklar için, dizüstü bilgisayarlarda aranması gereken özellikler ile öne çıkan en iyi seçenekleri derledik.

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BU ÖZELLİKLERİ MUTLAKA ARAYIN

Buna göre, Ağustos 2024 itibarıyla ödev ve internet ihtiyaçlarını karşılayacak dizüstü bilgisayarlar ortalama 15 bin TL’den başlıyor ve 40 bin TL’ye kadar çıkıyor. Geçen yıl başlatılan ve 9 bin 500 TL limitli vergisiz bilgisayar desteğine ise çok az model girebiliyor.

işlemci: Basit işlemler için de kullanılsa iyi bir işlemci en azından satın aldığınız bilgisayarı 3-4 yıl sorunsuz kullanmak için oldukça önemlidir. Bu noktada, en azından Intel Core i5 işlemcili bir bilgisayar bakmak uzun ömürlü ve akıcı bir performans almanıza yardımcı olacaktır. Bütçe sınırlıysa Inter Core i3 de seçenekler arasında yer alabilir.

RAM: Bilgisayarların hatta birçok elektronik cihazın “kısa süreli hafıza” ihtiyacını karşılayan, bilgisayarlardaki veriler için hızlı erişim ve geçici depolama sağlayan önemli bir bileşendir. Bu kapsamda, günümüzdeki işlemler dikkate alındığında satın alacağınız bilgisayarda en azından 8 GB RAM’e bulunmasına mutlaka dikkat edin.

Depolama Alanı: Bundan 5-10 yıl öncesine kadar 128 GB’lık dahili depolama alanları yeterli oluyordu. Çünkü, bilgisayara kaydedilen veriler (fotoğraf, dosya, video, proje vb.) boyut olarak küçüktü. Günümüzde en basit bir telefonun çektiği videonun bile en azından 1-2 GB olduğunu düşündüğünüzde depolama alanı için 512 GB ve üzerinde bir dahili sistem bakmanızda fayda var.

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Ekran: Dizüstü bilgisayarların ekranları tamamen ihtiyaçlara göre değişiklik gösterebiliyor ancak günlük kullanım için 15 inç boyutlarında bir ekran işinizi fazlasıyla görecektir.

FİYAT MAKASI AÇILDI

Günümüzde yukarda sıraladığımız özellikleri karşılayan bilgisayarların fiyatı ortalama 15 ila 20 bin TL seviyesinden başlıyor ve yukarı doğru çıkıyor. Bu kapsamda, birkaç örnek vermek gerekirse Asus’un Vivobook 15 modeli, HP’nin 9Z249EA kasa kodlu modeli, Huawei’nin Matebook D15 modeli, Lenovo’nun Ideapad serisi, Acer Aspire dizüstü bilgisayarları öğrencilerin okul ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek, yukarıda özelliklerini sıraladığımız modeller olarak sıralanıyor. Biraz daha iyi özelliklere sahip bilgisayarlarda ise fiyatlar 30 bin TL seviyelerinden başlıyor ve neredeyse 200 bin TL’lere kadar uzanabiliyor.

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VERGİSİZ BİLGİSAYAR SAYISI ÇOK SINIRLI

Geçen yıl başlatılan ‘Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği’ kapsamında 9 bin 500 TL’yi geçmeyecek şekilde telefon, tablet ve bilgisayar tercih edildiğinde, bilgisayarlarda yüzde 16.6’sına kadar ücret iadesi alınabiliyor. Ancak, söz konusu 9 bin 500 TL limite aradan geçen bir yılda çok az model giriyor. Bu modeller ise genellikle öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamakta çok sınırlı kalıyor. İşte vergi desteği alınabilen bazı bilgisayarlar:

EĞİTİM İNDİRİMLERİNİ KONTROL EDİN

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BİLGİSAYAR bakmadan önce Apple ve Samsung gibi markaların öğrenci ve öğretmenlere yaptığı özel indirimlerleri mutlaka kontrol etmenizde fayda var. Örneğin, Apple’ın M2 çipe sahip 13 inç MacBook Air modelinin normal fiyatı 42 bin 999 TL’den satışa sunulurken aynı model eğitim indirimleriyle 38 bin 749 TL’ye satın alınabiliyor. Yine Apple’da eğitim indirimlerine özel dizüstü bilgisayar satın alana kulaklık hediye edilirken, benzer yüzde 10-15 arasında değişen indirimler Samsung gibi markalarda da yapılıyor.