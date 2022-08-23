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Öğrencilerin kiralık ev arayışı başladı

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#Üniversite#Öğrenci#Ev
Öğrencilerin kiralık ev arayışı başladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 13:26

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla öğrencilerin kiralık ev arayışı da başladı. İstanbul’da emlakçılar bu dönemde kiralık evlere talebin arttığını belirtiyor. İstanbul’da üniversite okuyacak öğrenciler, memleketlerinden kapora göndererek kiralık evlere talip oluyor.

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Üniversite tercihleri açıklandı, İstanbul'da eğitim-öğretim görecek öğrenciler barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kiralık ev aramaya başladı. Öğrencilerin talepleri emlak sektöründe hareketliliğe yol açtı. Öğrenciler yüksek kira maliyetlerini düşürmek için birkaç kişi ortaklaşa ev tutmayı tercih ediyor. Emlakçılar öğrencilerin kiralık ev konusunda sorun yaşamamaları için evlerini birkaç ay önceden tutmalarını öneriyor.

’ŞEHİR DIŞINDAN KAPORA GÖNDERMEK İSTEYENLER VAR”

İstanbul’a başka şehirlerden gelecek öğrencilerin daha gelmeden aramaya başladığını ifade eden emlakçı Taner İşlek, "Şehir dışından kapora göndermek isteyenler var, akrabalarını gönderen öğrenciler var. Öğrenciler genelde eşyalı evleri tercih ediyorlar, bu da fiyatları artırıyor. Öğrenciler eğitim döneminde kiralık evler ile uğraşmak istemiyorlarsa bir an önce kiralık evlerini tutsunlar. Kira fiyatları Bahçelievler’de 4 binden başlayıp 7 binlere kadar çıkıyor" dedi.

“BAZI EV SAHİPLERİ ÖĞRENCİLERİ KALABALIK OLDUĞUNDA KABUL ETMİYOR”

Kiralık evlere talebin bu dönemde arttığını söyleyen İşlek, "Kira fiyatları son dönemde yükseldi. Bu sebeple 3-4 kişi kalmak isteyen öğrenciler var. İstanbul’da bazı ev sahipleri öğrencileri kalabalık olduğunda kabul etmiyor. Ev sahipleri öğrencilere kolaylık sağlamalı, öğrenciler bizim geleceğimiz" diye konuştu.

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#Üniversite#Öğrenci#Ev

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