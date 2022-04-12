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Öğrencileri mutlu eden haber

#İBB#Zam#Öğrenci
Öğrencileri mutlu eden haber

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde ulaşımdaki yüzde 40 zammın öğrenciler için geçersiz olması ve zam farkının İBB tarafından sübvanse edilmesi amacıyla getirilen teklif oybirliği ile kabul edilip komisyona havale edildi. AK Parti ile MHP’nin teklifine CHP grubu da “evet” diyeceğini açıkladı. Oy birliğiyle gündeme alınması kararlaştırılan teklifte, öğrencilerin yapılan zamlardan en az ölçüde etkilenmelerini sağlamak ve İETT’nin de zarar etmemesi adına yapılan yüzde 40’lık zammın İBB tarafından karşılanmasının uygun olacağı değerlendirildi.

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İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından okunan teklifte, “78 liradan yüzde 40’lık zamla 109 liraya yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin İBB tarafından sübvanse edilmesi, ayrıca abonman olmayan fakat aylık indirimli öğrenci İstanbulkart’a sahip öğrencilerin de tek geçişte 2.67 liralık tarifenin de aynı şekilde uygulamaya devam edilmesi” istendi. Teklifin bu hafta içinde, oylanmak üzere İBB Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, göreve geldiklerinde 90 lira olan öğrenci kartlarını 40 liraya düşürdüklerini, son yüzde 40 zamla 31 lira fark ile 109 liraya çıkarıldığını söyledi. AK Parti Grup Sözcülerinden Faruk Gökkuş da öğrencilerin 31 liralık zam farkının kaldırılmasının İETT’ye maliyetinin 260 milyon lira olduğunu ifade edip, “Bu İBB’nin reklam gideri bile değil. Öğrencilerin harçlığının siyasi polemik konusu yapılmasını doğru bulmuyoruz” dedi.

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#İBB#Zam#Öğrenci

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