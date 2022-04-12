Öğrencileri mutlu eden haber

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İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından okunan teklifte, “78 liradan yüzde 40’lık zamla 109 liraya yükselen aylık öğrenci abonman ücretinin İBB tarafından sübvanse edilmesi, ayrıca abonman olmayan fakat aylık indirimli öğrenci İstanbulkart’a sahip öğrencilerin de tek geçişte 2.67 liralık tarifenin de aynı şekilde uygulamaya devam edilmesi” istendi. Teklifin bu hafta içinde, oylanmak üzere İBB Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, göreve geldiklerinde 90 lira olan öğrenci kartlarını 40 liraya düşürdüklerini, son yüzde 40 zamla 31 lira fark ile 109 liraya çıkarıldığını söyledi. AK Parti Grup Sözcülerinden Faruk Gökkuş da öğrencilerin 31 liralık zam farkının kaldırılmasının İETT’ye maliyetinin 260 milyon lira olduğunu ifade edip, “Bu İBB’nin reklam gideri bile değil. Öğrencilerin harçlığının siyasi polemik konusu yapılmasını doğru bulmuyoruz” dedi.